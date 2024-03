Mbappé répond à la gaffe de Tchouaméni sur le Real

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dimanche, Aurélien Tchouaméni avait évoqué l'avenir de Kylian Mbappé, poussant TF1 à retirer l'intervention du joueur du Real Madrid, avant finalement de la remettre en ligne. Le joueur du PSG s'en est amusé.

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé était une deuxième fois consécutive en conférence de presse à la veille de France-Chili, l'attaquant des Bleus et du PSG affirmant qu'il ne voulait pas se cacher après la déroute face à l'Allemagne. Mais forcément, qui dit Mbappé dit question sur son avenir, et cette fois, il a été interrogé sur les propos de son coéquipier tricolore, Aurélien Tchouaméni. Lors de Téléfoot, le joueur du Real Madrid avait lancé une phrase qui avait fait du bruit : « Les Espagnols ont conscience du joueur qu'est Kylian, même si, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont se rendre compte de la grandeur du joueur. » Tchouaméni avait dévoilé le futur club de Kylian Mbappé, et TF1 supprimait dans un premier temps cette intervention avant de finalement la republier, la Une ayant bien compris qu'il était trop tard pour reculer.

Mbappé rigole après la sortie de Tchouaméni

𝑫𝒆 𝒋𝒆𝒖𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒊𝒈𝒆 𝒂̀ 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆 🙌@KMbappe fête ses 7️⃣ ans en Bleu 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/h9CrW6K5Rm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 25, 2024

Interrogé sur cette sortie du milieu défensif, Kylian Mbappé avait visiblement tout prévu et il a tourné tout cela en dérision. « De qui parlait Aurélien ? Il parlait de moi évidemment ! J’ai joué la Real Sociedad en Ligue des champions, on va jouer le Barça et si on passe on joue potentiellement l’Atlético de Madrid, donc ils vont me voir un peu plus souvent. Ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que je suis. Voilà c’est tout », a répondu avec un grand sourire l'attaquant vedette de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, histoire de calmer tout le buzz engendré par ces propos de son coéquipier. Il faudra encore patienter pour en savoir plus sur le départ de Kylian Mbappé et sa future destination, même si le suspense est relativement maigre.