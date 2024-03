Mbappé au Real Madrid, la grosse gaffe

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a reconnu ce dimanche que désormais tout était réglé concernant son avenir et que le PSG était effectivement informé de son choix. Aurélien Tchouaméni a vendu la mèche.

Après avoir finassé vendredi en conférence de presse, Kylian Mbappé s'est fait nettement plus pragmatique au lendemain de la défaite de l'équipe de France contre l'Allemagne. Alors que certains estimaient que son match très médiocre face à la Mannschaft pouvait s'expliquer par le flou qui entoure actuellement sa situation, le numéro 10 de l'équipe de France est venu dire sur TF1 que tout cela n'était pas sérieux et qu'il savait pertinemment ce qu'il allait advenir de sa carrière.

Et Kylian Mbappé de préciser également que le Paris Saint-Germain était informé de son choix, confirmant implicitement qu'il avait bien prévenu Nasser Al-Khelaifi de son départ dès le mois de janvier dernier. Ne voulant pas passer pour celui qui tire la couverture à lui, le joueur de 25 ans a confirmé qu'une annonce sera faite avant le début de l'Euro 2024, le 15 juin prochain, afin de ne pas perturber les Bleus.

Mbappé, ce n'est pas un problème en équipe de France

🚨 Kylian Mbappé communiquera-t-il sa décision concernant son avenir avant l'Euro ? Sa réponse, au micro de @SaberDesfa :



"Les gens seront au courant : j'arriverai à l'Euro l'esprit tranquille, et la certitude de vouloir faire de grandes choses" pic.twitter.com/sX8QHIklff — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 24, 2024

A l'occasion de Téléfoot, dont Didier Deschamps était l'invité principal, Kylian Mbappé n'a, cette fois, pas tourné autour du pot. « Je pense que j’arriverai à l’Euro l’esprit tranquille. Je suis déjà tranquille, mais l’esprit des gens sera tranquille. Mon avenir ? Ce n’est déjà plus un sujet au club. Personne ne m’en parle. Il n’y a pas de soucis avec ça. J’irai à l’Euro l’esprit tranquille et avec la certitude de vouloir des grandes choses », a confié le capitaine de l'équipe de France. Interrogé de son côté, le sélectionneur français a, lui aussi, promis que cela était réglé et que ce n'était pas un problème en équipe de France. « Pour Kylian, il n’y a pas de souci, ce sera pour l’extérieur. Il actera, communiquera, ce que certains disent aujourd’hui avec le conditionnel ou pas. Voilà, moi, c'est un non-sujet, mais ça occupe l'environnement », a répondu Didier Deschamps, visiblement pas du tout préoccupé par la situation de sa star.

Tchouaméni trop bavard sur le cas Mbappé

L'équipe de France aura donc un Kylian Mbappé uniquement concerné par l'Euro et pas par le PSG ou plus certainement le Real Madrid lorsque la compétition débutera en juin prochain. En effet, à la surprise générale, Aurélien Tchouaméni, visiblement un peu trop bavard, n'a pas fait mystère du fait que son coéquipier chez les Bleus va signer chez les Merengue. « Les Espagnols ont conscience du joueur qu'est Kylian, même si, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont se rendre compte de la grandeur du joueur », a confié l'international français, toujours sur TF1, confirmant l'information que tout le monde attendait. Il n'y a plus qu'à connaître la date de l'officialisation, même si tout le pense que cela ne sera dévoilé que lorsque Kylian Mbappé aura la certitude que le PSG et le Real Madrid ne pourront plus s'affronter en Ligue des champions cette saison.