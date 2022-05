Mbappé : PSG ou Madrid, annonce imminente ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sa décision quant à son avenir.

L’attaquant du Paris Saint-Germain va-t-il faire le choix de prolonger dans la capitale française ou de partir au Real Madrid ? La question est sur toutes les lèvres à Paris et à Madrid et pour l’instant, le suspense est toujours entier. Il y a quelques jours, la maman de Kylian Mbappé a démenti tout accord avec le PSG et a fait savoir que la tendance était plutôt à un départ vers le Real Madrid. En revanche, impossible d’affirmer avec certitude que Kylian Mbappé sera un joueur des Merengue l’an prochain. Qu’il prolonge à Paris ou qu’il parte à l’étranger, l’ancien Monégasque devrait rendre sa décision assez rapidement. A en croire la Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé pourrait communiquer avant de s’envoler au Qatar dimanche dans le cas où il prolongerait au PSG.

Kylian Mbappé, une annonce d'ici la fin de la semaine ?

En cas de départ, l’annonce devrait en revanche intervenir après le dernier match de la saison contre le FC Metz. Par respect pour le PSG, Kylian Mbappé ne veut pas annoncer son départ tant que le club de la capitale a encore des matchs à jouer, même s’il n’y a plus aucun enjeu pour le Paris Saint-Germain dans cette fin de saison. Autant dire que, prolongation ou départ, le suspense autour de l’avenir de Kylian Mbappé sera très vite levé. D’une à deux semaines, il n’y a plus longtemps à attendre pour les supporters du Paris SG ainsi que ceux du Real Madrid. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport fait par ailleurs un point sur les offres que l’ancien attaquant de l’AS Monaco a reçu de la part du PSG et du Real Madrid. Avec des chiffres à donner le tournis, qu’il prolonge à Paris ou qu’il rejoigne les pensionnaires de Santiago Bernabeu.

Real ou PSG, des offres financières équivalentes

Selon les informations du Parisien, le PSG offre à Kylian Mbappé un salaire net de 50 millions d’euros par an et une prime à la signature de 100 millions d’euros. Du côté madrilène, le quotidien El Pais croit savoir que le Real Madrid est prêt à monter à hauteur de 40 millions d’euros nets par an et 180 millions d’euros de prime à la signature. Au-delà de ces chiffres, ce sont surtout les négociations pour les droits à l’image de Kylian Mbappé qui seront déterminantes. Cet élément est susceptible de tout faire basculer et pourrait jouer en faveur du Paris Saint-Germain. Tellement déterminé à conserver sa star, le club parisien pourrait accepter de céder à Kylian Mbappé 100 % de ses droits d’image. De son côté, le Real Madrid veut partager la poire en deux et a proposé au champion du monde 2018 un partage des droits d’image à hauteur de 50 % pour le club et 50 % pour Kylian Mbappé.