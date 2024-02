Mbappé protège sa marque, les voleurs sont prévenus

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé sera très certainement un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le crack de 25 ans prépare son arrivée en Espagne mais veut aussi développer sa marque.

Le PSG va perdre Kylian Mbappé et devra relancer un nouveau projet sans lui. Le Real Madrid va lui en démarrer un nouveau, tout comme le champion du monde 2018. Avant d'arriver en Espagne, Mbappé veut faire les choses en grand mais aussi continuer de développer son image. Comme précisé par Marca ces dernières heures, la star française a demandé la protection de sa marque concernant son nom de famille mais aussi son geste habituel de célébration avec les bras croisés. Son but est de continuer à opérer commercialement dans une large gamme de secteurs sur le marché qui compose les 27 pays de l'Union européenne.

Mbappé, son image plus importante que jamais

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le média rajoute que la demande de Mbappé a été formalisée le 8 février par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats parisien auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle. Ce ne serait pas la première fois que l'organisme valide la demande du joueur car il a déjà protégé par le passé sept marques du joueur du Paris Saint-Germain. A noter également qu'en plus de son nom, prénom et le dessin de sa célébration de ses buts, Mbappé a aussi déposé auprès de l'EUIPO deux de ses citations les plus connues : « Moi tu m'parles pas d'age » et « Le football il a changé ». Une manière donc pour lui de marquer de sa présence encore un peu plus le monde du football. La saison prochaine, il lui faudra gagner le coeur des fans du Real Madrid mais aussi montrer qu'il peut glaner tous les titres possibles dans un nouveau championnat où les attentes sont énormes. Comme au PSG, tout le monde voudra le voir également remporter la Ligue des champions sous le maillot de la Casa Blanca.