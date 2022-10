Le PSG met la pression à Messi, attention à l'overdose

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une saison décevante avec le PSG l'année dernière, Lionel Messi s'est totalement relancé depuis le début de l'exercice 2022/2023 au point que Paris veut prolonger Messi et lui faire finir sa carrière en France.

Messi finito ? C'est ce que beaucoup pensaient. Mais finalement, l'Argentin a eu besoin d'une année d'adaptation après son départ contrasté du FC Barcelone pour s'acclimater parfaitement au PSG et au mode de vie parisien. Cette saison, Messi fait du Messi. Le joueur de 35 ans a déjà inscrit 12 buts et a délivré 13 passes décisives, il est d'ailleurs le meilleur passeur de la Ligue 1 et porte Paris, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. L'apport de Messi était mesurable sur le plan du rayonnement international la saison passée, et cette année, c'est au niveau sportif que la Pulga rayonne. À tel point que Paris commence à envisager sérieusement de prolonger Messi. Le contrat du gaucher expire en juin 2023 et malgré l'option d'une année supplémentaire, le clan de Messi ne sait pas encore quelle sera la suite de la carrière de l'Argentin.

Le PSG veut Leo Messi jusqu'à la fin de sa carrière

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Selon les informations de SPORT, le PSG veut prolonger le contrat de Leo Messi, au-delà de l'année supplémentaire fixée dans son contrat. Le club de la capitale aimerait que le septuple ballon d'or reste à Paris au moins jusqu'en 2025 afin qu'il y termine sa carrière. L'Argentin aura alors 38 ans si le plan du PSG se produit. Si les Parisiens rêvent de voir la Pulga prendre sa retraite au Parc des Princes, Messi ne sait pas encore ce qu'il fera à la fin de cette saison. Plusieurs possibilités s'offrent à lui comme un retour au FC Barcelone, ou une fin de carrière plus tranquille en Argentine ou aux États-Unis pour signer un dernier contrat mirobolant. Le clan Messi a déjà annoncé récemment qu'une décision concernant l'avenir du natif de Rosario ne sera prise qu'après la Coupe du monde au Qatar.

Messi a de la mémoire, le PSG est prévenu

Cela n'empêche pas le Paris SG, et notamment un Nasser Al-Khelaïfi très pressant, d'avancer ses pions pour forcer un peu la décision. Seule certitude, le fait que Lionel Messi sait désormais que le PSG compte sur lui pour l'avenir, quitte à se montrer très insistant. Attention toutefois à l'overdose, le numéro 30 parisien n'a pas la mémoire courte et il n'oublie pas que les choses peuvent aller très vite. Il y a quelques mois encore, il était considéré comme fini et avait même été sifflé lors d'un match face à Bordeaux, ce qu'il n'a pas encore pardonné aux supporters du Parc des Princes. Et surtout, Lionel Messi sait très bien que c'est à la fin de la saison que tout se joue, lui qui pensait prolonger avec certitude au FC Barcelone lors de l'été 2021, et s'était finalement retrouvé à la rue en quelques jours.