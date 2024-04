Mbappé protégé par L'Equipe, il passe aux aveux

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG peut encore tout rafler cette saison. Et tout porte à croire que Kylian Mbappé aura un rôle très important à jouer pour permette à son équipe de réaliser une saison historique.

A l'approche du mois de mai, le PSG est encore en lice dans toutes les compétitions. Les fans et observateurs du club de la capitale ont logiquement la tête déjà tournée vers les demi-finales de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Une double confrontation très importante pour les Franciliens mais aussi pour un certain Kylian Mbappé. Luis Enrique ne fait pas de cadeaux à sa star, qui devrait être préservée le plus possible en Ligue 1 pour arriver au top de sa forme contre les Marsupiaux. Si Mbappé fait une belle saison sur le plan statistiques, il n'affiche cependant pas toujours un rendu très satisfaisant. Pourtant, selon certains, les médias le protégeraient beaucoup afin de ne pas se le mettre à dos (lui et son clan).

Mbappé trop protégé ? Ce n'est pas si simple

Interrogé sur le sujet par Culture PSG, Dave Appadoo a répondu sans langue de bois sur le sujet. Et pour lui, il y a de quoi être mitigé même si la question peut en effet se poser chez certains : « Il y a eu beaucoup de procès populaires faits à L’Équipe notamment. Je pense que pour Mbappé, c'est la même chose. Il y en a plein qui vont penser : "Ouais, mais il est protégé, couvert par les médias français" et peut-être que chez certains de mes confrères c'est effectivement le cas, parce que pour X raisons ils n'ont pas envie d'abîmer Mbappé... Mais a contrario, moi j'entends aussi beaucoup de supporters dire : "Mais vous êtes trop dur avec Mbappé, quand il sera parti au Real, d'un seul coup tout le monde le trouvera formidable. Il n'y a qu'en France qu'on ne sait pas l'aimer." Donc ce que j'ai tendance à me dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas une presse, mais différents titres de presse déjà, mais aussi différentes sensibilités et différents journalistes.

A L’Équipe, il n'y a pas une uniformité de ton par rapport à Mbappé, au contraire il y a une grande divergence. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du groupe L’Équipe, que ce soit les journaux ou la chaîne, on a différentes sources par rapport au PSG et par rapport à Kylian Mbappé. (...) Parfois, on lui met des choses sur le dos en occultant complètement son bilan exceptionnel à son âge et d'autres fois, quand il n'est pas bon, et bah, on lui trouve beaucoup de circonstances atténuantes. Et ça dépend des journalistes. Donc là-dessus, je comprends la question, parce que c'est quelque chose que moi-même parfois je peux me dire en observant les uns et les autres. Mais à l'arrivée, je m’aperçois qu'on entend les deux sons de cloche mais de manière un peu extrême ». A L'Equipe comme chez les fans donc, Mbappé ne laisse personne indifférent. Et tout porte à croire que cela durera encore après son expérience au PSG.