Mbappé vendu le 28 août, Madrid contacte le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont réconciliés le week-end dernier, et l'attaquant français a repris le chemin de l'entraînement. Mais, tandis que Neymar a quitté le PSG, rien n'indique que Mbappé va prolonger et l'Espagne croit que tout est possible.

Nasser Al-Khelaifi jubilait dimanche en arrivant au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy afin d’annoncer à Luis Enrique et à ses joueurs que Kylian Mbappé réintégrait l’effectif. Un vrai soulagement pour le président qatari, mais aussi pour les supporters des champions de France, inquiets à l’idée de voir Mbappé, Neymar et Messi partir la même saison. Tout le monde a tiré la conclusion que le numéro 7 du PSG avait accepté de prolonger et que les deux camps s’étaient rabibochés. Sauf que trois jours plus tard, il s’avère que différentes sources proches du champion du monde 2018 indiquent que Kylian Mbappé n’a rien promis à Al-Khelaifi, sauf peut-être de céder différentes primes. Et ce mercredi du côté du Real Madrid, on pense que tout n’est pas fini cet été.

Le PSG prêt à négocier pour Mbappé

Même si Neymar est parti vers l’Arabie Saoudite et que le mercato parisien ressemble à celui dont rêvait Kylian Mbappé l’an dernier, avec par exemple la venue d’Ousmane Dembélé, le fait que le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne prolonge pas suscite des questions. Il y a quelques semaines, le président parisien avait été clair : « Ou Mbappé prolonge ou il quittera le club cet été, impossible que le meilleur joueur du monde parte libre. » Du côté de Defensa Central, on pense qu’en fait, Nasser Al-Khelaifi est dans l’incertitude et que le Paris Saint-Germain ne refusera pas une grosse offre du Real Madrid d'ici à la fin du mercato. Une proposition qui se prépare à en croire le média espagnol, avec même une date fixée pour cette offensive.

PSG : El Chiringuito arrête tout, l'exploit signé Mbappé ! https://t.co/rbkXR2eWWV — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2023

Journaliste pour le média sportif madrilène, Enrique Sanz explique que « bien que Kylian Mbappé se soit rapproché du PSG et a repris l'entraînement avec l'équipe de Luis Enrique, les rumeurs selon lesquelles il rejoindra le Real Madrid cet été n'ont pas cessé. Beaucoup ne considèrent pas le « cas Mbappé » comme terminé, notamment au sein de la direction des Merengue. » Pour réussir un transfert de Kylian Mbappé, Florentino Perez devrait attendre la dernière semaine du mercato estival, et même le 28 août, afin de se donner quelques jours pour finaliser cette opération spectaculaire, puisque dans le même temps les champions de France devront recruter un ou des joueurs. Une version idyllique pour Madrid, mais qui pourrait se heurter à la réalité.

Madrid prêt à bondir en fin de mercato

De son côté, Fabrice Hawkins explique lui que Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé n'ont effectivement rien finalisé en matière de prolongation de contrat. Mais l'international tricolore se serait engagé à ne pas partir du Paris Saint-Germain en lésant financièrement le club. À voir si cela correspond à un possible transfert payant cet été, ou bien à un départ dans un an avec un arrangement sur les différentes primes que Mbappé doit toucher en restant à Paris. Il y a par exemple une prime de fidélité de 80 millions d'euros que l'ancien Monégasque doit toucher s'il est toujours là après le 1er septembre. Dans deux semaines, on en saura plus sur ce dossier incroyablement spectaculaire.