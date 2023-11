Mbappé prolonge au PSG, Nasser Al-Khelaïfi a un plan ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi va bientôt passer à l'action, et il ne compte pas laisser Kylian Mbappé finir sa saison au PSG sans prolonger son contrat. Le président qatari peut-il réaliser à nouveau le tour de force de 2022 ?

L’avenir de Kylian Mbappé a fait énormément parler cet été, et c’est plutôt normal vu qu’il s’agit d’un des meilleurs joueurs de la planète football qui se retrouvera libre en fin de saison. Une situation que le PSG avait déjà connu en 2021-2022, et qui semblait même pire puisque l’attaquant français avait annoncé en début de saison son désir de rejoindre le Real Madrid, ce qui expliquait également la grande confiance des dirigeants espagnols. Cette fois-ci, le champion du monde 2018 n’a rien dit mais le bras de fer musclé cet été et sa mise à l’écart pendant quelques semaines ont tout de même marqué les esprits.

Mbappé n'a jamais dit qu'il allait quitter le PSG

Le club de la capitale a détesté se retrouver dans cette situation de mettre la pression sur sa plus grande star, surtout que cela n’a pas débouché sur l'issue espérée. Tout juste sur un accord économique permettant d’éviter au Paris SG de perdre d’énormes montants en cas de départ libre de Kylian Mbappé. Mais forcément, aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, ces premières discussions ne sont pas satisfaisantes. Il va y en avoir d’autres, en deuxième partie de saison, affirme L’Equipe, et cela portera concrètement sur une prolongation de contrat. Le président qatari est persuadé qu’il y a encore un coup à jouer pour conserver son numéro 7, et le timing est désormais connu avec un contact qui doit être direct entre « NAK » et Mbappé afin d’avancer sur ce sujet.

Au sein du PSG, l’espoir est réel de parvenir encore une fois à inverser la tendance pour conserver l’ancien monégasque sous contrat. Quitte à le vendre cet été et réaliser une très bonne opération commerciale tout en faisant payer le Real Madrid ? C’est une possibilité qui n’est pas à écarter, alors que le club espagnol n’est pas seul en piste. Le quotidien sportif affirme que Liverpool n’a pas dit son dernier mot, et entend bien tenter sa chance si la situation devait rester identique pour Kylian Mbappé. Un dossier pas si simple que cela donc, alors que Florentino Pérez refuse d’avancer publiquement sur une arrivée du Français, mais discute surtout en coulisses pour montrer que le désir du Real Madrid est toujours là. En tout cas, le PSG continue d’afficher une certaine confiance, notamment parce que le meilleur buteur de son histoire n’a jamais, dans ses rares prises de parole, évoqué un avenir loin de Paris.