Mbappé privé du numéro 7, le PSG menace

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est en guerre avec Kylian Mbappé depuis plusieurs semaines. Le club parisien veut que son joueur prolonge pour ne pas quitter le club gratuitement dans un an. Si tel était malheureusement le cas, le PSG a trouvé comment faire regretter son choix à Mbappé.

Une année longue et difficile attend peut-être le PSG pour Kylian Mbappé. Malgré ses efforts, le club parisien n'arrive pas à faire entendre raison à sa star. Ce dernier a envoyé une lettre pour indiquer qu'il ne comptait pas prolonger son contrat au club au-delà de 2024. Il s'apprête ainsi à quitter le club gratuitement, une tactique inchangée malgré les menaces de son président et la volonté affichée par le PSG de le vendre dès cet été. Les Parisiens sont finalement impuissants face à Kylian Mbappé dans ce dossier, n'ayant que peu de leviers à activer pour le faire changer d'avis.

Mbappé puni de son numéro 7, Joao Felix en sourit

Il semble inconcevable de voir Mbappé être écarté de l'équipe première la saison prochaine. Le loft est idéal pour des joueurs de moindre importance mais pas pour la star du PSG, meilleur buteur du club ces quatre dernières saisons. Cependant, le PSG a peut-être trouvé une solution pour « punir » Kylian Mbappé sur les 12 prochains mois.

Le PSG pourrait prendre une décision radicale avec Mbappé https://t.co/Oqt1KuOrXQ — Foot Mercato (@footmercato) July 12, 2023

Selon le site espagnol Defensa Central, le gamin de Bondy pourrait se voir priver de son numéro 7 adoré. Une perspective renforcée par la possible venue de Joao Felix au PSG. Le talentueux portugais est visé par le club parisien et plus encore par son nouvel entraîneur Luis Enrique. S'il venait à Paris, Felix aimerait bien renouer avec le chiffre 7 sur son maillot alors qu'Antoine Griezmann le voulait de son côté à l'Atlético Madrid. Changer un chiffre pour en récupérer de nombreux sur les comptes du club. Une stratégie osée même si Kylian Mbappé est souvent attaché à son image et aux divers symboles liés à celle-ci.