Mbappé privé d'inauguration de Bernabeu par le PSG

Dans : PSG.

Même s'il n'a pas prolongé son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'ira probablement pas au Real Madrid cet été. Du côté du club espagnol, on voulait s'offrir la star française pour l'inauguration du nouveau Bernabeu et forcément ça cogite.

Depuis trois ans, le stade Santiago-Bernabeu est en travaux, la fermeture des enceintes sportives dans toute l'Europe en raison du covid a toutefois permis au Real Madrid d’accélérer ce chantier à près de 800 millions d’euros. Et c’est désormais officiel, les Merengue pourront jouer dans leur nouvel écrin lors de la saison 2021-2022, même si la date précise de cette inauguration n’est pas encore connue. Pour « fêter » cet événement qui marquera la longue histoire du Real Madrid, Florentino Perez souhaite faire signer une star lors de ce mercato, le président madrilène étant bien conscient que ses supporters veulent revoir leur club au sommet après une saison compliquée qui s’est soldé par une absence de titre et le départ de Zinedine Zidane. Et c’est pour cela que la signature de Kylian Mbappé était prévue dès ce mercato pour être la tête d’affiche du nouveau Bernabeu.

Cependant, du côté du Real Madrid, on semble avoir bien compris que cette inauguration devra se faire sans la star française. Le Mundo Deportivo ne le cache pas, les Merengue savent que le Paris Saint-Germain restera droit dans ses bottes, même si Kylian Mbappé refuse de prolonger. « Signer un joueur du PSG est quasiment impossible, si le club parisien le décide. L'argent n'est pas un problème pour le club français qui l’a notamment prouvé avec Rabiot lorsque le milieu de terrain a voulu aller signer à Barcelone, ce que Paris a refusé, le club préférant le laisser en tribune après le refus du joueur de prolonger. Dans le dossier Mbappé, Madrid a une marge d'action limitée et, comme d'habitude lorsqu'il s'agit de signatures, et que le PSG est dans l'équation, il semble que tout soit entre les mains du club français », constate le média espagnol, qui affirme que la piste Eerling Haaland pourrait être lancée, même si de plus en plus Florentino Perez estime que ce mercato ne sera pas aussi flamboyant qu'il l'espérait.