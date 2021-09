Mbappé, Pogba et Haaland, Madrid fait un ménage XXL !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Florentino Pérez prévoit d’accueillir Kylian Mbappé en 2022 mais pas seulement. Le président du Real Madrid va se séparer de cinq gros joueurs de l’effectif en contrepartie.

Le Real Madrid n’a pas beaucoup dépensé depuis deux ans. Il était prêt à faire une folie pour Kylian Mbappé, à qui il ne restait qu’un an de contrat, dès cet été. Une offre à hauteur de 200 ME aurait été transmise au PSG le dernier jour du mercato. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont montrés intraitables. Et même s’ils reviennent à la charge pour tenter de prolonger leur joyau dans les prochaines semaines et prochains mois, Kylian Mbappé semble décidé : il veut rejoindre le Real Madrid. Pour Florentino Pérez, il n’y a aucun doute : le champion du monde 2018 arrivera libre à l’été 2022. Il peut conclure un accord avec le clan Mbappé dès le mois de janvier prochain. Le Real Madrid compte frapper fort, presque aussi fort que le PSG cet été. En plus de Kylian Mbappé, le géant d’Espagne compte s’attaquer à Erling Haaland et Paul Pogba.

Marcelo, Isco, Bale, Hazard et Asensio dehors

Si seul Erling Haaland sera sous contrat parmi ces trois joueurs, le Real Madrid va devoir casser sa tirelire. Florentino Pérez a déjà un plan pour se permettre ces folies. Selon les informations de Diario Madridista, il ne compte pas prolonger Marcelo, Isco et Gareth Bale, qui arrivent en fin de bail en juin prochain. Le patron des Merengue va également placer Eden Hazard et Marco Asensio sur la liste des transferts, à moins qu’ils ne parviennent à convaincre Carlo Ancelotti cette saison. Le Real Madrid, discret ces deux dernières années sur le mercato, malgré l'arrivée d'Eduardo Camavinga pour 30 ME, veut envoyer un message à l’Europe l'année prochaine. Il s’y prépare pour.