PSG : Camavinga refuse l’argent, la presse espagnole se venge

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Convoité par le Paris Saint-Germain cet été, l’ancien Rennais Eduardo Camavinga a choisi de rejoindre le Real Madrid. Le milieu de terrain a privilégié son rêve au lieu de l’aspect financier. Une sorte de vengeance pour la presse espagnole, apparemment pas remise de l’échec pour Kylian Mbappé.

Quelques heures après l’échec définitif des discussions avec le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé lundi dernier, le Real Madrid laissait filtrer l’arrivée imminente d’Eduardo Camavinga. Un timing plutôt suspect. On pourrait penser que le président Florentino Pérez, vexé par son échec, s’est rabattu sur une cible parisienne. Ce n’est pourtant pas le cas, assure le quotidien As. D’après nos confrères espagnols, le transfert du milieu de terrain pour environ 30 millions d’euros était bouclé deux semaines avant la fin du mercato.

Il ne s’agirait donc pas d’un simple caprice de la part de Florentino Pérez, qui aurait profité de la volonté du joueur. On apprend effectivement qu’Eduardo Camavinga a privilégié le Real Madrid au détriment du Paris Saint-Germain, qui lui offrait pourtant un salaire supérieur, et qui proposait un montant plus intéressant au Stade Rennais. Mais comme Kylian Mbappé, le phénomène de 18 ans aurait préféré réaliser son rêve. Ainsi, l’international Espoirs français aurait demandé au Stade Rennais de ne discuter qu’avec le Real Madrid.

Le Real s’est offert le « nouveau Pogba »

« C'est beaucoup de joie, de fierté. Les copains m'ont chambré et sont contents pour moi. C'est un rêve, tout joueur aimerait jouer au Real Madrid », a confirmé le Bleuet après la victoire contre la Macédoine du Nord (3-0) jeudi. Autant dire que le média madrilène n’est pas peu fier de souligner l’impuissance du Paris Saint-Germain pour celui qu’elle présente comme le « nouveau Pogba ». Avec Eduardo Camavinga dans son équipe, le Real Madrid est même annoncé en position de force pour l’avenir...