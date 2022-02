Mbappé, Neymar, la négociation explosive de l'Emir du Qatar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L’Emir du Qatar a pris personnellement le dossier en mains pour essayer de garder Mbappé au PSG. La négociation a été inattendue mais brève avec le Real Madrid.

Tant que Kylian Mbappé est sous contrat avec le Paris SG, le club de la capitale est en droit d’espérer qu’il pourra convaincre l’international français de rester en France. Cela fait désormais plus d’un an que Nasser Al-Khelaïfi essaye de trouver un accord pour prolonger son contrat, mais le temps des offres est révolu. Même un chèque en blanc ne semble pas en mesure de convaincre l’international français qui prépare son arrivée au Real Madrid tout en restant concentré sur sa fin de saison au PSG.

Le PSG propose Neymar au lieu de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Et pourtant, l’été dernier, l’Emir du Qatar en personne, a tenté de trouver un accord directement avec Florentino Pérez pour conserver Kylian Mbappé. Le président du Real Madrid a effectué deux offres élevées, dont une approchant les 180 millions d’euros, pour récupérer Mbappé dès l’été 2021, ce que le PSG a toujours refusé. Mais dans le même temps, le Cheikh Al-Thani, premier propriétaire du club parisien, a décidé de tenter sa chance avec une offre incroyable, affirme El Nacional. Le média espagnol explique ainsi que l’Emir du Qatar que le Real Madrid pourrait recruter Neymar à moindre coût, s’il était disposé à oublier sa volonté de recruter Kylian Mbappé.

Le Real dit non, le Qatar comprend

Un marchandage qui peut paraitre étonnant, surtout que le Brésilien venait de prolonger son contrat, mais qui démontre que Mbappé représente la future grande star du football mondial aux yeux du Qatar. Ce n’est plus vraiment le cas d’un Neymar qui va sur ses 30 ans, et est plus souvent blessé que sur les terrains. Même si Florentino Pérez ne crache jamais sur une vedette du football, la discussion a tourné court et même le dirigeant qatari a bien compris la position du Real Madrid dans ce dossier. En tout cas, si le PSG avait le choix entre conserver Neymar ou Mbappé, la décision serait vite prise. Mais malheureusement pour l’Emir du Qatar, tout le monde se dirige vers une saison prochaine avec Neymar, mais sans Mbappé au PSG.