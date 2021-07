PSG : 70 ME pour 4 joueurs, le coup de génie

Dans : PSG.

Le début de mercato impressionnant du PSG ne passe vraiment pas inaperçu. Quatre pointures ont déjà rejoint les rangs du club de la capitale.

Le PSG n’a pas frappé un mais quatre jolis coups sur le marché des transferts. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos ont déjà rallié Paris. Gianluigi Donnarumma va suivre après la finale de l’Euro entre l’Italie et l’Angleterre. Le PSG se donne les moyens d’aller chercher la Ligue des champions, tant rêvée depuis une dizaine d’années. Encore faut-il assumer sur le terrain. Mais sur le papier, l’effectif du PSG et surtout le 11 donnent des sueurs froides aux autres pays européens. Les observateurs sont aussi plutôt conquis, à l’image de Geoffroy Garétier. Pour le chroniqueur de Canal +, le PSG a frappé fort en comblant ses points faibles à moindre coût.

« Le poste de latéral droit est enfin pourvu après des années d’errances. La saison dernière Alessandro Florenzi n’a pas fait l’unanimité, cela à beaucoup tâtonner, ils ont beaucoup hésité, Dagba a fait le job mais pas de manière satisfaisante. Là, le PSG investit certes une grosse somme, 70 millions d’euros. Cela paraît cher pour un latéral droit mais le poste est devenu stratégique dans le football moderne. […] Pour moi, cela ressemble une très très belle affaire mercato où justement il y a seulement Hakimi qui est payant, Wijnaldum, Ramos et bientôt Donnarumma ont signé libre, 0€ d’indemnité de transfert avec bien sûr de gros salaire à verser, mais pour le bilan comptable du PSG, cela ressemble à un superbe coup », a déclaré Geoffroy Garétier dans des propos rapportés par Canal Supporters. Le PSG a doublé tout le monde sur ces différents dossiers en proposant plus que les autres écuries européennes. Le jeu en valait (sûrement) la chandelle pour des joueurs de ce calibre, libres.