Mbappé, Luis Campos brise le silence

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'avant-match de PSG-Benfica a été bien plus agité que prévu pour les Parisiens. La faute à des informations sur un départ de Mbappé dès janvier reprises par tous les médias. Luis Campos, aussi annoncé sur le départ, a du éteindre l'incendie sur Canal+ juste avant le coup d'envoi.

C'est un séisme qui a frappé tout le PSG ce mardi, quoi de plus logique quand Kylian Mbappé est impliqué. Le prodige français a été annoncé sur le départ au PSG par les médias espagnols et, ce dès janvier prochain. Des rumeurs suffisamment crédibles pour que l'ensemble des médias sportifs français reprennent cela et le confirment instantanément. Mbappé n'a pas apprécié le mercato estival du club parisien. Celui-ci n'est pas semblable aux promesses formulées par la direction au joueur contre sa prolongation de contrat en mai dernier. De quoi le mettre mal à l'aise sur le terrain et lui donner envie d'ailleurs.

Mbappé part ? Campos n'est pas au courant

Le PSG se serait bien passé de ce nouveau problème, en pleine journée de ligue des champions. Heureusement, Luis Campos est venu donner de sa personne pour calmer le jeu concernant Mbappé. « On a des rumeurs de transfert tous les jours. C'est spécial, car c'est avant un match très important. C'est grave ! Je suis tous les jours avec lui, il ne m'a jamais parlé de cela. Le président ne m'a pas non plus parlé de cela. Avant un match comme cela, c'est grave de voir cette information », a t-il affirmé au micro de Canal+Foot avant le match contre Benfica. Un avis d'autant plus important que les articles ajoutaient que le Portugais s'en irait si Mbappé quittait Paris cet hiver.

🗨️ "Kylian ne m'a jamais parlé de partir en janvier"



Luis Campos dément les rumeurs de départ concernant Mbappé ainsi que celles circulant à son sujet 🎙️#PSGSLB | #UCL pic.twitter.com/DmPDCBL7Aq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 11, 2022

A l'instar de son joueur, Campos dément vouloir quitter le PSG prochainement. Il ne comprend pas comment ces rumeurs peuvent exister, précisant maintenir un dialogue permanent avec le gamin de Bondy. « Je suis là pour démentir. Kylian Mbappé n'a informé personne pour partir du Paris Saint-Germain. On n'a jamais parlé de cela. J'ai trois ans de contrat pour le PSG, je travaille tous les jours pour que le club fasse quelque chose d'extraordinaire. On parle avec lui tous les jours, comme avec les autres. Tous les joueurs discutent avec nous. J'ai parlé du recrutement il y a un mois, nous, on travaille tous les jours pour faire une saison exceptionnelle. On est très content de travailler ici. Ce n'est pas une information comme cela qui va perturber ce groupe de faire une bonne performance », a t-il expliqué froidement. Au vu de l'unanimité médiatique à ce sujet et de l'empressement du conseiller sportif à s'exprimer, les supporters parisiens peuvent s'interroger et craindre le début d'une crise majeure pour leur club.