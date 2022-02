Sergio Ramos écoeuré par ce salaire indécent

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais sous contrat avec le PSG, Sergio Ramos a récemment appris le salaire que touchait Gerard Piqué au FC Barcelone. Et le défenseur espagnol a été choqué.

Sergio Ramos est probablement le joueur le plus coûteux de l’histoire du Paris Saint-Germain si l’on ramène son temps de jeu au salaire que lui verse chaque mois le leader de la Ligue 1. Mais si le quotidien catalan évoque ce lundi ce que gagne l’ancien joueur du Real Madrid, c’est parce que ce dernier n’a pas du tout apprécié les récentes révélations sur ce que gagne chaque mois Gerard Piqué sous le maillot du Barça. Il y a quelques jours, deux journalistes espagnols ont indiqué que le défenseur barcelonais, coéquipier de Sergio Ramos sous le maillot de l’équipe d’Espagne, gagnait 28 millions d’euros par saison. Et même si le compagnon de Sahkira a démenti empocher un tel salaire, histoire de ne pas choquer le vestiaire catalan où certains joueurs ont été contraints de faire de gros efforts en matière financière, l’affaire a fait grand bruit. Selon Sport, Sergio Ramos a pris connaissance de cette information et cela l’a rendu fou.

3️⃣ puntos en un buen partido del equipo en casa.

Muy contento con mi primer gol…🍳

3️⃣ points in a good match from the team at home.

Very happy with my first goal...🍳

3️⃣ points grâce un bon match à domicile de l'équipe.

Très content après mon premier but... 🍳 #AllezParis pic.twitter.com/lLeKXwEH8u — Sergio Ramos (@SergioRamos) January 23, 2022

Non pas par rapport au salaire qu’il a négocié avec Nasser Al-Khelaifi pour venir jouer avec le Paris Saint-Germain, ou du moins être un joueur du PSG, mais plutôt sur ce qu’il touchait auparavant sous le maillot du Real Madrid. « Sergio Ramos, comme beaucoup d'autres joueurs, tenait compte du salaire d’autres footballeurs de son calibre au moment de négocier ses prolongations de contrat avec Florentino Perez. Et dans ces discussions, le nom de Gerard Piqué est toujours apparu, c’était même un des arguments pour faire pression Perez », explique Albert Masnou, journaliste du quotidien sportif barcelonais. Et à priori, se rendant compte de ce que le défenseur du Barça touchait depuis des années, a rendu fou Sergio Ramos, lequel a même pris la peine de se faire confirmer que les 28 millions d’euros annuels de Piqué étaient réels. Ayant eu confirmation par des proches du FC Barcelone, l’actuel défenseur du PSG se serait « arraché les cheveux » ironise Sport.

28 millions d'euros pour Piqué, Ramos est choqué

Bien évidemment, Sergio Ramos n'était pas bénévole au Real Madrid, puisque l'on évoquait un salaire annuel de 19 millions d'euros lorsqu'il est arrivé en fin de contrat à la Maison Blanche. Mais forcément, apprenant qu'il y avait un écart de 9 millions d'euros avec ce qu'empochait Gerard Piqué, cela a du le...piquer fort, même si cela ne changera rien, le passé étant le passé. Désormais, pour ses deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos gagnera 6 millions d'euros par saison. Un montant nettement plus faible, mais qui est finalement bien payé compte tenu de ses blessures récurrentes qui l'empêchent de jouer depuis le début du championnat, ou presque.