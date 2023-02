Mbappé forfait pour l'OM, le PSG tremble pour le Bayern

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Sorti sur blessure à l'occasion de la victoire du PSG à Montpellier (1-3) après seulement 21 minutes, Kylian Mbappé inquiète la formation parisienne qui doit recevoir le Bayern Munich en Ligue des Champions dans moins de deux semaines.

Le PSG retient actuellement son souffle. À moins de deux semaines d'affronter le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé vient de se blesser. Le meilleur buteur de la C1 cette saison (7 buts) s’est plaint d’une douleur derrière la cuisse gauche au moment de quitter le terrain et ses partenaires. Un tacle de Léo Leroy est visiblement ce qui a déclenché la blessure de l'attaquant français, annoncé comme incertain pour le choc contre le leader de la Bundesliga. Au centre de l'attention, Kylian Mbappé ne s'est pas encore exprimé suite à cette blessure, tandis que le staff parisien se veut rassurant au sujet de l'ancien buteur de l'AS Monaco. Selon les informations de l'Équipe, Mbappé est victime d'une lésion à la cuisse gauche et va manquer les matchs contre Toulouse et Monaco en Ligue 1 ainsi que le choc contre l'OM en Coupe de France. Après le match du PSG, Rolland Courbis s'est confié au sujet de la potentielle absence de Kylian Mbappé pour affronter les Bavarois.

Mbappé absent contre le Bayern ? Il ne faut pas y songer

« C'est préoccupant, dans le sens où on ne sait pas ce qu'il a. Ce que l'on peut regarder, c'est qu'il sort d'un match très moyen contre Reims et on commençait déjà à dire qu'il avait le contrecoup de la Coupe du monde » a confié l'ancien entraîneur de l'OM au sujet de l'attaquant qui a déjà disputé 35 matchs depuis le début de la saison. « Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour être sorti avant de se faire vraiment très mal. On attend pour savoir si c'est une contracture, une élongation, une petite fracture ou une déchirure. C'est sûr qu'il a besoin de repos, autant sur le plan physique que psychologique. Envisager l'absence de Mbappé ? Non. Attendons de savoir ce qu'il a. Il ne faut même pas y penser à une absence de Mbappé » a ajouté Courbis au micro de RMC Sport. L'ancien coach de Montpellier était présent au stade de la Mosson pour assister à cette rencontre. Pour le technicien de 69 ans, il ne faut pas envisager un forfait de Kylian Mbappé contre le Bayern Munich. Du moins pas tout de suite. Le joueur formé à Bondy a assurément besoin de repos après une Coupe du monde intense et éprouvante ainsi qu'un calendrier surchargé. Le PSG va probablement communiquer prochainement sur la gravité de la blessure de son prodige et espère qu'il sera rétabli pour affronter les Munichois.