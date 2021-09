Mbappé : Florentino Pérez et le PSG, la révélation qui fait mal

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid n'a jamais eu les moyens de faire signer Kylian Mbappé en provenance du PSG cet été. Une théorie qui fait son chemin en Europe.

Le mercato est fini depuis mardi soir minuit, et le Real Madrid a presque terminé bredouille. Voyant que le dossier Kylian Mbappé ne pourrait pas aller à son terme, la Maison Blanche a tout de même effectué une jolie prise en lâchant 30 millions d’euros pour se payer Eduardo Camavinga et renforcer ainsi un milieu de terrain vieillissant. Malgré malgré l’énorme potentiel de l’ancien rennais, il est impossible d’effacer la réalité. Le Real Madrid a perdu plusieurs monuments comme Raphaël Varane et Sergio Ramos, n’a toujours pas tiré le meilleur de ses grosses recrues des dernières années comme Eden Hazard, et n’a pas spécialement renforcé son équipe.

La venue de David Alaba ne permet pas de tout oublier. La tentative et le buzz médiatique autour des offres pour Kylian Mbappé a en revanche ce pouvoir. En faisant fuiter les offres pour l’attaquant du PSG, Florentino Pérez s’est presque acheté un an de paix. En effet, alors que tout semble en ordre pour enfin retrouver un Galactique au Real Madrid, le président de la Maison Blanche peut presque s’offrir une nouvelle année blanche en attendant. C’est la tactique choisie par le dirigeant madrilène aux yeux de Pete Jenson, éditorialiste pour le Daily Mail, et pour qui Pérez a joué un coup tactique, en sachant que jamais le PSG ne lâcherait Kylian Mbappé.

C'est la raison pour laquelle les offres mirobolantes pour Kylian Mbappé sont arrivées à la dernière minute, car Florentino Perez savait que le PSG n'aurait jamais eu le temps de le remplacer avec un joueur du même calibre.



« Les offres de Madrid, y compris celle annoncée à 200 millions d’euros, c’était pour épater la galerie. Le PSG n’allait pas vendre sa star à quelques heures de la fin du marché des transferts. Ils veulent gagner la Ligue des Champions, et ils sont suffisamment intelligents pour savoir qu’avec Messi et Neymar, ils ne le feront pas. Dans un univers parallèle, les socios madrilènes peuvent toujours se réveiller avec la gueule de bois depuis mercredi matin. Mais l’obsession pour tenter de faire signer Mbappé était pourtant une option claire, celle de divertir l’attention et les critiques. Car pendant ce temps, Madrid a débuté sa saison sans convaincre, avec Nacho, Alaba et Edu Militao en défense pour faire oublier Ramos et Varane », a livré le correspondant du journal anglais en Espagne, histoire de rappeler que l’effectif actuel du Real Madrid faisait beaucoup moins peur, surtout sans Paul Pogba ou Kylian Mbappé, deux des grands objectifs de Florentino Pérez récemment.

Mbappé et Pogba au Real en 2022 ?

Mais le président du Real Madrid a déjà son argument de prêt, Manchester United et le Paris SG n’ont pas voulu vendre les deux internationaux français. Et nul doute que la Maison Blanche sera en position de force quand les deux joueurs auront fini leur contrat dans un an. Surtout en cas de nouvelle saison difficile, il faudra forcément remettre le paquet pour redonner le prestige au Real Madrid.