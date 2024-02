Mbappé fait galérer le PSG, le Real Madrid rigole

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Plus les heures passent et plus l'officialisation du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid se rapproche. Au sein du club espagnol, on se joue d'ailleurs un peu de la situation.

Le Real Madrid va enfin mettre la main sur Kylian Mbappé après des années d'échec. Le capitaine de l'équipe de France a décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG. Un énorme bouleversement en plein milieu de la saison qui agacerait d'ailleurs Luis Enrique. En tout cas, au Real Madrid, on se prépare doucement mais sûrement à officialiser la venue du Parisien. Le vestiaire merengue est fréquemment questionné sur le sujet, pour le plus grand bonheur des journalistes et observateurs espagnols. Ce lundi, quelques stars du Real Madrid n'ont pas échappé aux questions.

Mbappé, les joueurs du Real Madrid s'en amusent

El Chiringuito était en effet présent au centre d'entrainement du Real Madrid pour interpeller les joueurs qui passaient en voiture. Federico Valverde a d'abord lâché : « C’est un grand joueur, il est toujours le bienvenu ». Par la suite, c'est Joselu qui a indiqué : « Mbappé ? J’ai déjà assez de choses à gérer » avant qu'Eduardo Camavinga ne rétorque non sans humour : « Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question à moi ». Le sujet est donc de moins en moins tabou même si chacun attend surtout que Kylian Mbappé annonce par lui-même sa décision. D'ailleurs, la situation commence à se tendre de plus en plus autour de son cas au PSG. Les fans et observateurs du club de la capitale veulent savoir au plus vite, alors que les grandes échéances sont en cours. Ce dimanche au Parc des Princes face au Stade Rennais, Mbappé est sorti ronchon et son niveau de jeu affiché a de quoi laisser perplexe.