Mbappé et sa mère insultés en pleine fête à Madrid

La décision prise par Kylian Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 a visiblement scandalisé les supporters du Real Madrid. Au point de donner lieu à des comportements excessifs en marge de la victoire en Ligue des champions.

« Mbappé est déjà oublié. Rien ne s'est passé, le Real Madrid a connu une saison parfaite et c'est un problème oublié ». Samedi soir, dans la foulée de la victoire de son club en finale de la Ligue des champions face à Liverpool (1-0), Florentino Perez faisait clairement comprendre que le dossier Mbappé s’était définitivement refermé lorsque l’attaquant français du PSG a accepté de signer un contrat jusqu’en 2025 avec le champion de France. Et cela, même si dans Paris et autour du Stade des France, des supporters madrilènes avaient exhibé des maillots injurieux à destination du champion du monde tricolore, et même brûlé des tuniques à son nom. Mais les propos du président des Merengue n’ont visiblement pas été entendus de tous, et cela s’est entendu dimanche soir lorsque de retour dans la capitale espagnole, Karim Benzema et ses coéquipiers ont célébré avec des dizaines de milliers de supporters cette incroyable quatorzième victoire en Ligue des champions.

Marcelo interrompu par un chant anti-Mbappé

En plein bonheur, les socios du Real Madrid n’ont pas hésité à lancer à plusieurs reprises des chants injurieux à destination de Kylian Mbappé et de sa maman, des « Mbappé, fils de p… » étant lancé à plusieurs reprises par des milliers de fans des champions d’Europe que ce soit lors de la célébration dans la ville ou un peu plus tard dans le stade. Au point même d’interrompre un Marcelo étonné d’entendre cela, lui qui avait annoncé la veille qu’il quittait le Real Madrid après 16 ans passés au club, et un palmarès totalement inouï. Bien évidemment, ces chants ont remis de l'huile sur le feu, et sur les réseaux sociaux le joueur du Paris Saint-Germain et le club français ont repris une masse d'insultes, tandis que sur El Chiringuito, Tomas Roncero, rédacteur en chef de la section Real Madrid du quotidien AS, rendu fou par la décision de Kylian Mbappé de rappeler que « Madrid avait gagné sa 14e Ligue des champions et que Mbappé n’avait qu’à rentrer chez lui sans trophée ».

Mbappé un jour au Real Madrid ? Kylian aura de la mémoire

Cependant, si en l'espace d'une semaine, les supporters du Real Madrid sont passés de l'amour à la haine contre Kylian Mbappé, il reste que le meilleur buteur et passeur de la Ligue 1 a 23 ans. Et lorsque son contrat avec le PSG s'achèvera, il aura toujours l'âge de rejoindre le club dont il rêvait. Autrement dit, le plus grand club de football du monde aura peut-être le désir de recruter le plus grand joueur de la planète. Et pour cela, il serait tout de même préférable que la colère actuelle n'aille pas trop loin, l'image donnée dimanche à Madrid n'étant pas non plus très glorieuse. Un retour au calme serait utile, même si les fans du Real Madrid et du Paris Saint-Germain espèrent probablement que les deux clubs se retrouvent la saison prochaine en Ligue des champions, afin de ramener cette affaire à la seule réalité qui compte, celle d'une rivalité sportive.