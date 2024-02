Marcus Thuram au PSG, le Qatar est prêt à dégainer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La succession de Kylian Mbappé est un sujet au PSG puisque les dirigeants réfléchissent d’ores et déjà à quel attaquant il faut recruter cet été. Les noms de Rashford, Osimhen et Rafael Leao sont évoqués mais selon la presse italienne, le club parisien est aussi intéressé par Marcus Thuram.

Et si le successeur de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain était l’un de ses partenaires en Equipe de France ? Depuis le début de l’année 2024, les rumeurs se multiplient au sujet des attaquants potentiellement ciblés par le club parisien pour succéder à la star de 25 ans. Rashford, Osimhen ou encore Leao sont régulièrement cités au PSG, notamment par la presse italienne. Mais selon les informations de Milan Live, un autre joueur évoluant en Série A plait beaucoup à Luis Campos et surtout à Nasser Al-Khelaïfi.

Toujours dans un souci de « franciser » l’effectif du champion de France en titre, le Paris Saint-Germain a un œil sur Marcus Thuram. Déjà évoqué à Paris au moment de son départ libre du Borussia Mönchengladbach, le fils de Lilian Thuram plait énormément à l’état-major parisien. Il faut dire que sa première saison à l’Inter Milan est tout simplement exceptionnelle au côté du capitaine Lautaro Martinez puisque l’international français a marqué 11 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques épatantes qui en font l’un des attaquants les plus prolifiques en Europe.

De quoi attiser les convoitises et la gourmandise de certains grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain même si à première vue, Marcus Thuram n’aura aucune raison de quitter l’Inter Milan après une saison aussi aboutie sur le plan personnel et sur le plan collectif avec un coup à jouer en Ligue des Champions et une place de leader de la Série A mi-février. Pour s’attacher les services de Marcus Thuram, il faudra au minimum lâcher 60 millions d’euros, la valeur actuelle du joueur selon le média italien. Mais ce chiffre pourrait encore grimper au fur et à mesure de la saison, si l’attaquant des Bleus continue à performer de la sorte. Après Rafael Leao, Victor Osimhen et Marcus Rashford, voilà en tout cas une quatrième cible très crédible pour le PSG en attaque afin de succéder à Kylian Mbappé la saison prochaine. A moins que Paris envisage de recruter Marcus Thuram même dans le cas où « KM7 » reste dans la capitale française.