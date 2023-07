Luis Enrique nommé entraîneur du PSG jusqu'en 2025

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quelques heures après l'officialisation du départ de Christophe Galtier, et malgré une conférence de presse décalée de trois heures,, le PSG a confirmé que Luis Enrique était le nouvel entraîneur. Libre depuis son départ de la Roja, après le Mondial 2022, le technicien de 53 ans s'est engagé pour deux ans.

Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique se sont présentés ce mercredi devant les médias réunis dans le nouveau centre d'entraînement du PSG à Poissy afin de confirmer tout ce qui se disait depuis plus d'une semaine, à savoir que l'ancien coach du Barça était le nouveau coach parisien. « C’est un nouveau cycle, une nouvelle façon de jouer. On a un des meilleurs coachs au monde, pas uniquement par ses titres, mais aussi par la façon dont il fait jouer ses équipes. Il pratique un football offensif et c’est ce que l’on veut montrer aux supporters », a lancé le président du Paris Saint-Germain avant de donner la parole à Luis Enrique. Ce dernier s'est présenté, dans notre langue, avant de présenter ensuite son staff. Dans la foulée, le PSG a communiqué officiellement la nomination du technicien espagnol.

Luis Enrique jusqu'en 2025 au PSG

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Le technicien espagnol s’est engagé sur un contrat de deux saisons. Luis Enrique Martinez Garcia, âgé de 53 ans, arrive au Paris Saint-Germain escorté d’un solide palmarès et d’une splendide réputation internationale. S’il a débuté sa carrière de joueur au Sporting de Gijon (1989-1992) et l’a poursuivie au Real Madrid (1992- 1996), ce joueur ultra-polyvalent l’a magnifiée puis terminée au FC Barcelone (1996-2004).

Quatre ans après sa retraite sportive, il endossera le costume d’entraîneur, d’abord avec l’équipe B du FC Barcelone (2008-2011), puis avec l’AS Rome (2011-2012), sa première expérience à l’étranger. Après avoir fait étape au Celta Vigo (2013-2014), le technicien espagnol s’est finalement assis sur le banc du FC Barcelone en 2014 et y a décroché ses premiers titres. Lors de la saison 2014-2015, il réalisera notamment un remarquable triplé historique Ligue des Champions – Liga – Coupe d’Espagne, complété quelques mois après par une Supercoupe puis la Coupe du Monde des Clubs. Son aventure au FC Barcelone a pris fin en 2017, lui laissant le temps d’ajouter un titre de champion d’Espagne (2016) et deux Coupes d’Espagne (2016 et 2017).

Luis Enrique a ensuite dirigé la sélection nationale espagnole de juillet 2018 à juin 2019, puis de novembre 2019 jusqu’en décembre 2022. Avec la Roja, il atteint la demi-finale de l’Euro 2020 et la finale de la Ligue des Nations (2021). Le technicien espagnol a glané par ailleurs de nombreuses récompenses individuelles, dont celle de Meilleur entraîneur FIFA de l’année 2015 », a indiqué le PSG.