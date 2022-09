Mbappé est malheureux, état d'alerte au PSG !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est actuellement réuni avec l'équipe de France pour disputer une dernière rencontre de Ligue des Nations face au Danemark. Mais ses récentes sorties perturbent quelque peu le... PSG.

Lorsque Kylian Mbappé prend la parole, c'est rarement pour faire dans la dentelle. Le champion du monde a bien souvent des messages à faire passer. Après la victoire des Bleus face à l'Autriche jeudi soir dernier, Mbappé est notamment revenu sur la différence de postes qu'il pouvait occuper en équipe de France et au PSG. L'ancien de Monaco a rappelé qu'avec les Bleus, il était beaucoup plus libre sur le terrain, alors qu'il devait faire le pivot à Paris. De quoi faire pas mal parler. Et ces dernières heures, Loïc Tanzi en a dit plus sur les ressentis de Kylian Mbappé.

Mbappé, le PSG sait à quoi s'en tenir !

Les 2 buts des Bleus face à l'Autriche signés Kylian Mbappé et Olivier Giroud ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/3n37R7QQBY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 24, 2022

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a indiqué : « Il y a deux choses. Il est au PSG dans un poste auquel il n'avait pas prévu de jouer. Luis Campos attendait un attaquant du style de Giroud, Scamacca ou encore Lewandowski. Un attaquant de ce type. Il devait venir pour permettre à Mbappé d'être plus libre. Est-ce un problème ? Non, il l'a accepté et il le fera jusqu'à la fin de la saison. Il ne va pas dire qu'il veut revenir sur un côté. Il jouera dans l'axe jusqu'à la fin de la saison, mais il n'est pas content de jouer à ce poste ». Une information qui ne manquera certainement pas de faire réagir au PSG, alors que de son côté, Neymar a gentiment esquivé une question sur Kylian Mbappé devant la presse ce vendredi soir. Tout ne semble pas encore réglé pour les champions de France, malgré certaines apparences. Christophe Galtier a encore du pain sur la planche pour gérer tous ses egos et contenter tout le monde. Pour ne rien arranger, la Coupe du monde pourrait bien laisser certaines traces. L'ancien coach de Nice ou encore du LOSC va devoir bien préparer son coup...