Mbappé en alerte, Luis Campos menacé de licenciement ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain a encore quelques joueurs à faire signer. Mais ce week-end, une réunion a eu lieu entre Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et deux responsables du club qui exigent la tête du conseiller portugais, très proche de Kylian Mbappé.

Le marché des transferts s’achève ce vendredi à minuit, et c’est peu dire que Luis Campos doit avoir des nuits très courtes. Le Portugais doit encore tenter de finaliser la signature de Randal Kolo Muani et éventuellement de Bradley Barcola, et tout cela dans une situation très critique pour lui. Campos, qui a largement contribué à faire venir Kylian Mbappé au PSG en 2017 et dont la venue dans l’organigramme du Paris Saint-Germain l'an dernier est ouvertement liée à la prolongation signée par le numéro 7 en 2022, est en effet en grand danger.

Le Parisien révèle que dans la foulée de la nette victoire des champions de France face au RC Lens, Luis Campos a organisé une réunion d’urgence afin que Victoriano Melero, secrétaire général du PSG, et Grégory Durand, directeur du département juridique, s’expliquent devant lui. Les deux hommes avaient en effet demandé à Nasser Al-Khelaifi la tête de Luis Campos, et ils ont répété cette demande samedi devant le grand patron du club de la capitale.

Le PSG prêt à une nouvelle révolution

Le président qatari du Paris Saint-Germain sait l’importance de Luis Campos dans le dossier Kylian Mbappé, et même s’il n’est plus vraiment question d’un départ de la star française au Real Madrid cet été, il sait qu’un limogeage brutal de son conseiller portugais pourrait avoir un effet secondaire dans l’éventuelle prolongation de Mbappé. Quoi qu’il en soit, Dominique Sévérac révèle que suite à cette demande des deux hauts responsables du PSG, Nasser Al-Khelaifi a décidé…de ne rien décider. Et cela même si NAK n’est pas un supporter farouche de Luis Campos, avec qui il avait eu des mots lorsque ce dernier était à Lille. Le journaliste du quotidien francilien admet que l’hypothèse d’un départ brutal de Luis Campos dès la fin du mercato est la plus probable : « un maintien du Portugais apparaît désormais difficile face à la fronde interne. »

Ce que reprochent Melero et Durant à Luis Campos ? De faire toutes ses affaires au mercato sans jamais en référer avec eux avant que tout soit finalement officialisé. Un comportement qui risque de placer le club en péril face aux exigences du fair-play financier. Plus simplement, Luis Campos est accusé de régler les transferts de A à Z financièrement sans même en parler avec ceux qui gèrent les finances du Paris Saint-Germain, ce qui est forcément très étonnant.

D'autant que Campos est souvent accusé de travailler très souvent avec le même agent, Jorge Mendes. Malgré les révélations du Parisien, du côté des champions de France, on se défend d’une telle menace de licenciement qui pèserait sur Luis Campos, le PSG parlant même d’une « fake news à quelques jours de la fin d’un mercato parfaitement engagé. » L'avenir dira lequel des deux camps a gagné dans cette guerre, mais d'ici là, il va falloir finir ce mercato qui a été très ambitieux pour le Paris Saint-Germain après une vraie révolution puisque Neymar et Lionel Messi sont partis, mettant un terme à la fin de l'ère bling-bling.