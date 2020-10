PSG : Vinicius dans le deal pour Mbappé, Leonardo va-t-il oser ?

Dans : PSG.

Au cours des prochaines semaines, Leonardo aura deux grands objectifs au sein du Paris Saint-Germain : prolonger les contrats de Kylian Mbappé et de Neymar.

Tous les deux débarqués dans le club de la capitale française durant l’été 2017 contre un chèque global de plus de 400 millions d’euros, le Français et le Brésilien sont sous contrat jusqu’en 2022. Mais pour éviter toute mauvaise surprise dans un an ou deux, le PSG va chercher à prolonger les contrats de ses deux stars, et notamment celui du champion du monde. Tout simplement parce que Paris veut construire un projet à très long terme avec l’attaquant français, alors que le Real Madrid va chercher à le récupérer au prix le plus bas dès l'été 2021. Et si jamais cette dernière option venait à se réaliser, Leonardo aurait déjà un plan en tête avec un espoir offensif des Merengue, à savoir Vinicius Junior.

C’est en tout cas ce qu’explique Marca. « Le PSG ne perd pas de vue Vinícius. Le Brésilien a du mal à s'imposer au Real Madrid et le PSG s'interroge sur sa situation depuis longtemps. Leonardo sait que la situation sportive du joueur n'est pas idéale et il serait ravi de le récupérer. Vinícius, c’est une option forte pour PSG », détaille le quotidien sportif espagnol. Talentueux mais irrégulier, l’attaquant brésilien de 20 ans pourrait ainsi être utilisé comme monnaie d’échange par le Real Madrid pour tenter de recruter Mbappé. Un potentiel deal gagnant-gagnant en cette période de crise ? Réponse dans quelques mois, mais l'idée est lancée, du moins du côté madrilène. Car pour Leonardo et Nasser Al-Khelaifi les choses sont claires, Kylian Mbappé doit rester au Paris Saint-Germain.