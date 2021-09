Mbappé en 2022 à Madrid, pile ou face au mercato !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Retenu à un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé sera libre de discuter avec le club de son choix cet hiver. Le Real Madrid semble évidemment le mieux placé pour accueillir l’attaquant du Paris Saint-Germain. Mais attention aux surprises.

Après avoir résisté aux assauts du Real Madrid, qui aurait proposé jusqu’à 200 millions d’euros, le Paris Saint-Germain n’en a pas fini avec le feuilleton Kylian Mbappé. L’attaquant de 22 ans, qui refuse pour le moment de prolonger, pourra partir librement l’été prochain si sa situation n’évolue pas. Personne ne pourra donc empêcher le Français de rejoindre le Real Madrid, le club qui le fait rêver depuis son adolescence. A moins qu’une autre équipe ne parvienne à lui faire tourner la tête.

Liverpool hors course

En effet, Glen Johnson, qui a du mal à imaginer Liverpool concurrencer les Merengue, n’exclut pas une nouvelle défaite madrilène sur ce dossier. « Cela va se jouer à pile ou face, non ? Tout le monde le voudra s'il est disponible, a prévenu l’ancien latéral droit des Reds, dans des propos accordés à BettingOdds.com. Mais je ne vois pas comment Liverpool peut rivaliser avec une belle offre du Real Madrid étant donné qu'ils viennent de sauver 200 millions d'euros en évitant de le recruter en août. Ils ont donc 200 millions d'euros en plus pour lui offrir un plus gros contrat. Donc il est difficile d'imaginer ses autres prétendants rivaliser avec ça. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Malgré ça, on ne sait pas vraiment où il va aller, a nuancé l’ex-international anglais. Cela pourrait même se jouer en fonction des relations qu'il entretient avec certains joueurs d'autres clubs qui pourraient essayer d'attirer son attention. » Glen Johnson fait peut-être référence à des internationaux français susceptibles de tenter le coup pour leurs clubs respectifs. Quoi qu’il en soit, la possibilité de voir Kylian Mbappé prolonger n’est pas non plus impossible, le Paris Saint-Germain ayant de très bons arguments.

Di Maria s'en mêle

Di Maria pour @TyCSports 🎙:



"Des joueurs comme Cristiano, Ramos et Casillas se sont battus pour que je reste au Real Madrid.



Mais avec ce petit gars (en parlant de Pérez) qui gère tout là-bas, c’était difficile." pic.twitter.com/kgQVoDk9NO — Team Real Madrid 🇫🇷 (@MadridTeam_) September 2, 2021

En attendant, la situation de l'attaquant français met tout le monde sur les nerfs. Même ses coéquipiers au PSG ne peuvent pas rester silencieux. La preuve avec cette sortie signée Angel Di Maria, qui a rebondi sur l'intérêt du Real Madrid pour l'ancien monégasque. Pour l'Argentin, il est évident que les Madrilènes sont les favoris pour le faire signer, même si le PSG n'a probablement pas dit son dernier mot. « Florentino Pérez a mis beaucoup d’argent de côté pour pouvoir faire un achat important. Il se donne à fond pour Kylian. Je ne sais pas si le club va le laisser partir, s'il va le garder et le laisser partir libre, s'il va renouveler… », a livré El Fideo, ancien joueur du Real Madrid, sur le média sud-américain TyC Sports. Une prudence volontaire vu que Di Maria évolue au PSG, même si le suspense n'est pas vraiment de mise. Pour le moment, Kylian Mbappé veut évoluer au Real Madrid, et s'il n'a pas eu le feu vert pour y aller cet été, ce sera pour mieux rejoindre la Maison Blanche cet hiver, ou plus probablement dans un an. C'est en tout cas le scénario rêve par tous les socios merengues.