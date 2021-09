France : Deschamps se couche, le PSG récupère Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En dépit d’un examen qui n’a pas démontré de blessure sérieuse au mollet, Kylian Mbappé a quitté l’équipe de France pour rejoindre le PSG, où il se fera soigner.

Touché en fin de match contre la Bosnie ce mercredi à Strasbourg, Kylian Mbappé a semblé en jambes pendant toute la rencontre, même s’il n’a pas eu la réussite attendue. L’attaquant parisien s’annonçait comme déterminant pour bien traverser ces matchs éliminatoires à la Coupe du monde 2022, avec notamment des rendez-vous à Kiev face à l’Ukraine, puis à Lyon contre la Finlande. Problème, le numéro 10 des Bleus se ressent toujours d’une gêne au mollet, alors que les examens n’ont rien montré de particulier. Ce jeudi, il a passé une IRM qui n’a pas montré de lésion, révèle ainsi L’Equipe. Didier Deschamps comptait donc emmener avec lui son champion du monde, même s’il n’était pas certain de pouvoir l’utiliser face à l’Ukraine. Le sélectionneur national était persuadé de pouvoir compter sur un joueur toujours très motivé, et qui se testerait même samedi avant le match pour savoir s’il pourrait jouer cette rencontre éliminatoire.

Touché à un mollet, Kylian Mbappé quitte le rassemblement des Bleus ce jeudi soir https://t.co/nfsoEsJ8IA pic.twitter.com/Mzo3eS1Icw — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 2, 2021

Mais cette situation a provoqué des tensions, puisque le PSG n'était pas du tout dans le même état d’esprit. Pour le club de la capitale, il fallait absolument éviter un long déplacement à Kylian Mbappé alors que le joueur est actuellement blessé, et n’avait aucune chance d’être remis en quelques heures seulement. Résultat, le staff médical parisien a demandé à jeter un coup d’oeil par dessus l’épaule des médecins des Bleus, et a consulté le dossier médical de son joueur. Ensuite, des discussions ont lieu entre les deux parties, le PSG souhaitant bien évidemment tout arrêter, et mettre Kylian Mbappé au repos et ne pas le faire aller en Ukraine pour rien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon Le Parisien, Didier Deschamps respecte parfaitement le PSG et tous les autres clubs, mais il n’aime pas se laisser dicter le tempo par les clubs en pleins matchs internationaux. Néanmoins, le sélectionneur des Bleus a craqué, et Mbappé n’ira pas en Ukraine et quitte donc le rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine. L’attaquant parisien a donc été remis auprès de son club pour suivre un protocole de soins et lui permettre d’apte pour les prochaines rencontres. La Ligue des Champions va en effet vite arriver, puisque le PSG affrontera Bruges le 15 septembre prochain. Et Mauricio Pochettino espèrera bien pouvoir compter sur son attaquant, même si l’entraineur argentin a de quoi faire son choix avec l’effectif à sa disposition.