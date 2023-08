Mbappé donne 150 millions au PSG pour rejouer ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé discute de nouveau avec le PSG, mais sans aucune garantie que cela débouche sur une prolongation de contrat. Un deal d'un nouveau genre pourrait aboutir, car l'international français veut absolument retrouver les terrains avec Paris.

Cette dernière quinzaine du mercato risque de réserver bien des surprises. Ce mercredi, Neymar va signer à Al-Hilal, mettant ainsi fin au PSG version « starmania » des Messi, Sergio Ramos ou Neymar donc. Un exil doré qui fait le bonheur de Kylian Mbappé, qui n’en pouvait visiblement plus d’avoir le Brésilien dans les pattes et a immédiatement trouvé un premier accord avec son club pour mettre fin à son bras de fer dans la foulée de l’annonce du futur départ de « Ney ». Mais pour autant, il n’y a absolument aucune garantie que l’international français prolonge son contrat à Paris à l’heure actuelle. Le fait qu’il retrouve les terrains d’entrainement en attendant le match de ce week-end face à Toulouse confirme que l’amélioration est nette et que les discussions ont repris et vont même dans le bon sens.

Mbappé partira gratuitement du PSG

Mais L’Equipe évoque un accord d’un nouveau genre, qui pourrait presque satisfaire tout le monde sur le plan financier, même si Mbappé réaliserait un effort à ce niveau. Et sur le plan de l’image, le PSG serait tout de même grandement perdant. Ainsi, les discussions portent sur plusieurs sujets depuis samedi dernier, mais sans aucune garantie qu’une prolongation soit signée d’ici la fin du mercato. Donc, l’ancien monégasque pourrait bien entamer sa saison, sa dernière sous contrat au PSG, avec la garantie de partir libre. Pour cela, le quotidien sportif évoque un moyen trouvé afin de limiter les pertes financières pour le club parisien. Mbappé serait ainsi prêt à renoncer à de nombreuses primes, notamment la fameuse prime de fidélité, afin de faire passer la pilule à ce niveau pour le PSG.

Mais sans ses primes

L’idée est donc de permettre à Nasser Al-Khelaïfi de ne pas multiplier les dépenses hors-sol pour Mbappé, sans avoir de contre partie. Mais au lieu d’une indemnité de transfert que le Real Madrid devrait payer en cas de prolongation, même avec une clause libératoire, le PSG récupérerait les primes impayées à Mbappé, pour une économie de 100 ME minimum, et pouvant aller à 150 ME. Soit le montant que Paris pouvait espérer récupérer en cas de transfert de son numéro 7. Le Real Madrid y serait bien évidemment favorable et cela démontrerait que pour une fois, Florentino Pérez n’est pas le dindon de la farce. Le champion de France n’y perdrait pas au change même si en terme d’image, Mbappé partirait libre au contraire de ce que son président avait crié sur tous les toits. Pour l’international français, ce serait un sacrifice financier mais l’assurance de pouvoir disputer cette saison à Paris comme il l’avait dit, et d’éviter de cirer le banc de touche pendant de longues semaines, voire des mois.

Cette solution envisagée permet en tout cas à l’heure actuelle de voir tout le monde tirer dans le même sens, surtout que Nasser Al-Khelaïfi ne désespère pas de réaliser un nouveau tour de force en poussant Mbappé à accepter l’offre de prolongation taillée sur mesure pour lui au cours de la saison, quand les choses iront mieux. Quitte à lui verser finalement ses primes diverses, et récupérer ensuite tout cela au détriment du Real Madrid, ce qui ne sera pas pour déplaire au dirigeant qatari.