Mbappé dit adieu au Ballon d'Or, merci le foot français

Par Hadrien Rivayrand

Le 25 octobre prochain, le PSG recevra l'AC Milan en Ligue des champions. Un match très attendu par les observateurs, dont Jean-Pierre Papin.

Le PSG va devoir réagir en Ligue des champions après sa lourde défaite à Newcastle. Le club de la capitale affrontera deux fois de suite l'AC Milan pour tenter de faire un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale. Les hommes de Luis Enrique devront pour cela compter sur leurs meilleurs éléments. Kylian Mbappé en fait incontestablement partie, même si le capitaine de l'équipe de France a connu quelques difficultés ces dernières semaines. Le crack de 24 ans sera l'une des grandes attractions de ces rencontres de prestige face aux Lombards. Pour Jean-Pierre Papin, ancien joueur milanais, ces duels seront très serrés.

Mbappé, un problème de taille pointé du doigt

Lors d'une interview accordée à Tutto Mercato Web, le Ballon d'Or 1991 a en effet donné sa vision des choses sur le sujet, tout en abordant Kylian Mbappé. « Le problème pour les Rossoneri est de bloquer Mbappé car il reste le plus fort d'entre eux. Ils ont besoin de faire un match parfait comme Newcastle l'a fait contre eux. Kylian est un tueur, il peut faire la différence en un instant. Mbappé doit gagner le Ballon d'Or. Mais le problème pour lui est qu'il ne suffit pas de faire de grandes choses dans le championnat français », a notamment indiqué Jean-Pierre Papin, avant de terminer par le cas Gianluigi Donnarumma, qui l'interpelle : « Pour moi, Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Je ne sais pas pourquoi il fait des choses aussi incroyables lors de certains matchs importants ». Le PSG se sait donc attendu, aussi bien en France qu'en Italie. Et dans un groupe aussi complexe, le club de la capitale ne pourra certainement plus griller de joker.