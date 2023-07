Mbappé défie Al-Khelaifi, le PSG retient son souffle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est ce lundi que Kylian Mbappé reprend officiellement le chemin de l'entraînement avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Alors que le PSG partira en fin de semaine pour une tournée en Asie, la star française sait que son président l'a mis sous pression concernant une prolongation de contrat.

Après avoir passé quelques jours dans le Sud de la France afin de se préparer individuellement, Kylian Mbappé est désormais attendu à Poissy pour une première journée consacrée à des tests physiques, avant la reprise de l’entraînement collectif prévue mardi. Le numéro 7 parisien revient au PSG dans un climat très tendu, puisque son patron, Nasser Al-Khelaifi, lui a publiquement lancé un ultimatum. En marge de la présentation de Luis Enrique, le mercredi 5 juillet, le président qatari avait été très clair : « Kylian doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. » Le temps est passé, et presque deux semaines plus tard, Kylian Mbappé n’a pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain et n’a toujours pas l’intention de le faire. Le meilleur buteur de Ligue 1 a toujours été clair, il jouera avec le PSG en 2023-2024, ce que refuse Al-Khelaifi si sa star ne prolonge pas.

Madrid n'hésite plus sur le dossier Mbappé

Cependant, la position de Kylian Mbappé pourrait évoluer, et à en croire les médias espagnols, cela passera par un transfert au Real Madrid cet été. Florentino Perez était décidé à faire venir librement l'attaquant parisien en 2024, avec à la clé une prime à a signature XXL, on évoque 150 millions d'euros. Mais, le dirigeant du géant madrilène est bien conscient que le Paris Saint-Germain a déjà par deux fois réussi à retourner le cerveau de Kylian Mbappé, y compris en offrant des conditions financières totalement effarantes que le club de la capitale regrette désormais un peu. Les Merengue sont donc prêts à bondir, mais ils ne se lanceront pas sans un signal venu de France. Dans cette opération, Florentino Perez va dorénavant attendre que Nasser Al-Khelaifi le contacte directement et cela pourrait avoir lieu dans les prochaines 48 heures puisque le président du PSG va vite croiser Kylian Mbappé comme l'explique Le Parisien.

Nasser Al-Khelaifi a en effet prévu d'assister mardi à l'entraînement collectif au nouveau centre d'entraînement, la première avec la totalité de l'effectif de Luis Enrique. Il ne fait aucun doute que le président du PSG croisera la route de Kylian Mbappé, et que les deux hommes ne pourront esquiver une discussion sur le sujet de l'avenir parisien de celui qui a marqué 212 buts sous le maillot parisien depuis qu'il s'est engagé avec Paris en 2017. L'hypothèse d'une mise au placard de Mbappé étant inenvisageable, le dirigeant qatari va devoir trouver une solution qui convienne à tout le monde, et ne l'humilie pas trop après son coup de colère d'il y a deux semaines. Bon courage Nasser.