Le Real prend une décision radicale pour Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé doit reprendre le chemin de l'entraînement avec le Paris Saint-Germain ce lundi, mais nul ne sait si l'attaquant français débutera bien la saison avec le club de la capitale. Du côté du Real Madrid, on est cette fois décidé à passer à l'action et à trouver un accord avec le PSG.

Luis Enrique va désormais pouvoir compter sur la totalité de son effectif, puisque dans 24 heures, l’ensemble des joueurs parisiens, dont Kylian Mbappé, sera de retour au nouveau centre d’entraînement de Poissy. Et les choses vont s’accélérer pour le nouvel entraîneur du PSG, car après un match amical contre Le Havre le 21 juillet, la délégation parisienne s’envolera le lendemain vers le Japon pour trois matchs amicaux : les 25 et 28 juillet à Osaka contre Al-Nassr et Cerezo Osaka, puis le 1er août 2023 à Tokyo contre l'Inter Milan.

Madrid va bouger sur Mbappé

Sauf extraordinaire retournement de situation, et malgré l’ultimatum donné par Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé, ce dernier sera du voyage en Asie. Pour l’instant, le vice-champion du monde 2022 refuse toujours de prolonger, et veut jouer la saison prochaine au PSG. Mais, du côté du Real Madrid, on est persuadé que cela va se décanter et Florentino Perez a déjà préparé une offre à transmettre aux champions de France pour qu'on en finisse rapidement avec ce transfert évoqué chaque été depuis maintenant deux ans.

Le président madrilène le sait, il est improbable que la situation de blocage s'éternise, le Paris Saint-Germain ne souhaitant pas mettre au placard Kylian Mbappé pendant une saison s'il dit non à une prolongation, et le joueur de 24 ans n'étant pas totalement fermé à un transfert vers le club où il a déjà voulu signer dans le passé. Alors, pour débloquer la situation, le président des Merengue est prêt à signer un chèque de 200 millions d'euros, sans aucune condition, au PSG afin d'aboutir à un transfert dès cet été, annonce Defensa Central. Même si Florentino Perez sait bien que la star tricolore sera libre dans un an, le président du Real Madrid est conscient également qu'il ne faut probablement pas prendre le risque d'un énième retournement de situation et qu'il faut désormais en finir avec ce dossier.

Avec ces 200 millions d'euros, Nasser Al-Khelaifi devra à la fois recruter des joueurs capables de faire oublier Mbappé, mais de plus trouver une solution avec ce dernier qui doit toucher une prime de fidélité de 40 millions durant l'été. Au moins, le dirigeant qatari du Paris Saint-Germain ne subira pas l'humiliation absolue que serait un départ gratuit de l'attaquant français en 2024. D'autant plus que c'est l'Emir du Qatar en personne qui a exigé qu'une solution soit trouvée lors de ce mercato. Florentino Perez pourrait donc faire le bonheur de ce dernier, ce qui ne serait pas une mauvaise chose connaissant les relations entre le patron du Real Madrid et le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.