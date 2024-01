Mbappé bloqué au PSG, un agent explique la situation

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que Kylian Mbappé se dit toujours en phase de réflexion, certains pensent connaître sa décision. Mais contrairement aux médias, un agent spécialiste du marché français estime que l’attaquant ne peut pas se permettre de quitter le Paris Saint-Germain.

Une tendance claire se dessine à nouveau pour l’avenir de Kylian Mbappé. Même si l’attaquant du Paris Saint-Germain assure que sa décision n’est pas prise, de nombreuses sources affirment que le Français a choisi de partir libre l’été prochain. Le journaliste de L’Equipe Antoine Maumon, contacté par le journal madrilène As, prédit la signature du Parisien au Real Madrid.

Mbappé n'est pas si proche du Real

« L'information récente que nous avons, c'est qu'il ne prolongera pas au PSG malgré l'optimisme de Nasser Al-Khelaïfi, a confirmé notre confrère au média espagnol. Ce n'est pas sûr à 100% compte tenu de l'hermétisme du joueur et de sa mère. Mais d'après nos sources, il partira. L'option principale est le Real Madrid, même s'il ne faut absolument pas écarter Liverpool. En tout cas, le dénouement sera rapide. » Ce n’est pourtant pas la version d’un spécialiste du marché français. Selon l’agent interrogé, qui a préféré gardé l’anonymat, Kylian Mbappé ne peut pas quitter Paris pour des raisons financières.

« Il restera, a annoncé l’agent. Pour quitter le PSG, il devrait renoncer à la moitié de son salaire actuel, qui est d'environ 100 millions d'euros par an. C'est trop d'argent. En plus, au Qatar, où il touche une grande partie de ce montant, il ne paye quasiment pas de taxes. Les impôts qu'il doit payer là-bas sont d'environ 3%, mais en réalité ils font ce que dit l'émir parce qu'il n'existe pas de loi fiscale. Et puis je pense que le Real Madrid se tourne déjà vers Erling Haaland parce qu'ils le considèrent comme un joueur plus nécessaire et ils estiment qu'il s'adapterait mieux à l'équipe. » Peut-être une bonne nouvelle pour le club francilien.