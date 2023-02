Mbappé Ballon d'Or, humilier l'OM était dans son plan !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Toute l'Europe parle du formidable match réalisé par Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille, et forcément cela n'est pas anodin dans la bataille pour le Ballon d'Or 2023. Car cette affiche avait un retentissement énorme.

« Le patron c’est toujours Kylian Mbappé, et je le dis encore une fois il fait peur ». Au micro de Prime Vidéo, Thierry Henry ne cachait pas son admiration pour l’attaquant français du Paris Saint-Germain, et même les supporters marseillais ne masquaient pas l’incroyable sensation laissée par le champion du monde 2018 lors de cette rencontre qui a mal tourné pour l’OM. C’est une évidence, il y a désormais un PSG avec Mbappé et un PSG sans Mbappé, Lionel Messi et Neymar ne pouvant pas masquer l’absence du prodige français lorsqu’il est absent, comme cela a été le cas lors des récentes défaites, notamment en Coupe de France à Marseille. Avec cette statistique incroyable de 100% de victoires contre l’OM, et ses 200 buts marqués sous le maillot parisien, Kylian Mbappé marche sur la Ligue 1 et pourrait rapidement décrocher le Graal qu’est le Ballon d’Or. Même si Lionel Messi peut s’appuyer sur sa victoire lors du Mondial 2022 avec l’Argentine, Mbappé a marqué des points et sa démonstration contre l’OM ne doit peut-être rien au hasard, cette affiche étant diffusée sur toute la planète.

Mbappé ballon d'Or, il y croit très fort

Journaliste de France-Football, qui organise le trophée du Ballon d’Or et connaît donc bien les méandres des votes, Dave Appadoo pense que Kylian Mbappé était conscience de l’importance du choc OM-PSG. « Ce match était diffusé dans 168 pays, et ce n’est pas innocent pour ce que vous savez. Il y a un certain Ballon d’Or qui est dans la tête de Mbappé, et il a déjà énormément marqué les esprits pendant la Coupe du Monde, malgré la défaite avec son triplé en finale. S’il fait une grosse fin de saison dans des matchs comme cela, et encore plus en Ligue des champions, tout sera possible », a prévenu Dave Appadoo, qui estime que la dimension internationale de cette affiche entre Marseille et Paris peut aider énormément Kylian Mbappé, les journalistes de toute la planète votant pour l'attribution du Ballon d'Or. « La retransmission en direct du Classique Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain sera assurée dans 170 territoires par 50 diffuseurs internationaux. Canal+ Sport en Afrique subsaharienne, beIN Sports au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, CCTV en Chine et ESPN Star+ en Amérique Latine couvriront notamment l’événement et feront vivre à leurs téléspectateurs le match le plus attendu de la saison », avait en effet annoncé la Ligue de Football Professionnel avant la rencontre phare de la Ligue 1. De quoi booster l'effet Ballon d'Or qui pourrait bien se jouer cette année entre deux stars du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi.