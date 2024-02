Mbappé au Real, un coéquipier évite l'énorme dérapage

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. Certains de ses coéquipiers en équipe de France le savent et ne veulent pas trop se mouiller.

Kylian Mbappé pourrait prochainement donner sa réponse concernant son avenir. Il se dit qu'une signature au Real Madrid est la plus probable. Mais tant que rien n'est officiel, tous les espoirs sont permis. La situation autour du joueur de 25 ans ne met pas forcément très à l'aise ses coéquipiers, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Récemment interrogé sur le sujet, Lucas Hernandez avouait ne pas vouloir en parler avec Mbappé afin de ne pas lui mettre de pression. Même son de cloche pour son frère Theo, pourtant cuisiné par la presse espagnole.

Mbappé, Hernandez se cache les yeux

Lors d'une interview accordée à AS, le latéral de l'AC Milan a en effet botté en touche sur trois questions concernant Mbappé. La première était de savoir qui de Vinicius Jr, Erling Haaland ou le Parisien était le plus difficile à défendre : « Ça va me permettre de ne pas me mouiller. Tous, en raison de leur grande classe mondiale, sont presque impossibles à arrêter lorsqu'ils passent une bonne journée ». La deuxième portait directement sur le fait de penser ou non que Mbappé filera au Real Madrid : « Je ne lui ai jamais posé la question, mais Kylian est intelligent et je suis convaincu qu'il prendra la bonne décision pour sa carrière professionnelle ». Enfin, la troisième était concernant le conseil qu'il donnerait à Mbappé pour son avenir : « Je luis conseillerais de prendre la décision qui semble la meilleure pour sa carrière professionnelle et sa votre satisfaction personnelle. En fin de compte, le plus important est de se sentir épanoui et heureux ». Vous l'aurez compris, à quelques mois de l'Euro, l'idée n'est pas de donner son avis mais de simplement accompagner Mbappé dans son choix. Et ce sujet ne met à l'aise personne.