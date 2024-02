Mbappé fait trembler Madrid, 48h d'angoisse

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Rien n'est signé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, mais les dirigeants du club espagnol ont toujours un regard très attentif sur la situation du joueur parisien.

Florentino Perez n'est pas du genre à s'enflammer, mais on imagine bien que le président le plus puissant de la planète football doit attendre avec délectation le moment où il pourra révéler qu'après plusieurs essais infructueux, il a enfin réussi à convaincre Kylian Mbappé de signer au Real Madrid. Car du côté de Santiago-Bernabeu on a visiblement aucun doute sur le fait que le numéro 7 parisien rejoindra l'effectif de Carlo Ancelotti pour la saison prochaine. Et d'ailleurs, la prolongation de l'entraîneur italien, pourtant annoncé au Brésil, a été le premier signal fort envoyé concernant la probable venue de l'attaquant français. Mais ces dernières 48 heures ont été angoissantes pour le club espagnol, révèle Defensa Central.

Mbappé fait trembler Madrid

Raison de cette terreur madrilène ? Le tacle de Lilian Brassier sur Kylian Mbappé, mercredi soir en Coupe de France. Face à Brest, la star tricolore a pris un méchant coup, et on peut parler de miracle concernant l'état de sa cheville, même si pour l'instant rien n'est certain au sujet de sa participation au match que le PSG joue contre Lille ce samedi soir au Parc. Le média sportif espagnol l'affirme, les dirigeants du Real Madrid ont craint le pire par rapport à Kylian Mbappé, au point même de se demander si ce dernier ne serait pas absent plusieurs mois. Sans remettre en cause sa venue, une aussi sérieuse blessure à la cheville et une possible opération seraient évidemment préoccupants pour l'avenir.

« Le monde s'est arrêté de tourner ces derniers jours autour de l’éventuelle signature de Kylian Mbappé, mais aujourd'hui, il y a eu de bonnes nouvelles et également des raisons de se calmer au Real Madrid (...) Toutes les craintes qu'avait Madrid en voyant ce qu'il s'est passé sont pour le moment dissipées. Les Blancs sont en pleine négociation avec l'entourage de Mbappé et un problème de santé était une raison suffisante pour tout refermer. Le conseil d'administration et Florentino Perez ont été plus qu'inquiétés en voyant les images de l'action », explique le média sportif proche du Real Madrid, qui a été rassuré par les propos de Luis Enrique, lequel a confié vendredi que son attaquant vedette sera présent contre Lille et évidemment contre la Real Sociedad en Ligue des champions.

Même si l'on veut bien croire que les Merengue se soient inquiétés en voyant le tacle du joueur brestois, on peut toutefois penser qu'un souci plus sérieux n'aurait pas remis en cause la signature possible de Kylian Mbappé. Car rappelons-le tout de même, si en Espagne on est convaincu à 100% que le joueur de 25 ans sera le prochain renfort de prestige du Real Madrid, en France plusieurs médias confirment que rien n'est joué et que Nasser Al-Khelaifi n'a pas été informé par le clan Mbappé d'une décision déjà prise. Plus que la cheville de l'attaquant français, Florentino Perez sait que le danger est probablement au Qatar.