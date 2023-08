Mbappé au Real, le PSG n’a plus aucun doute

Réintégré au groupe de Luis Enrique après sa mise à l’écart, Kylian Mbappé a rassuré le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens apprécient son implication depuis son retour, ainsi que le contenu de leurs discussions. Serein, le club de la capitale espère trouver un accord pour une prolongation de son attaquant.

Toujours aussi étincelant depuis son retour, Kylian Mbappé s’est de nouveau rendu indispensable au Paris Saint-Germain. L’attaquant français vient d’inscrire trois buts en deux matchs, dont le doublé réussi dans le choc face au Racing Club de Lens (3-1) samedi, avec le soutien sans faille des supporters. On en oublierait presque sa situation contractuelle. Le numéro 7 a en effet débuté sa dernière année de contrat et peu d’informations filtrent quant à une éventuelle prolongation.

A la fin de sa mise à l’écart cet été, le Paris Saint-Germain avait justifié sa réintégration dans le groupe en évoquant des échanges positifs, sans donner plus de détails. L’international tricolore a-t-il ouvert la porte à un réengagement au club de la capitale ? Rien n’est acté, d’où les rumeurs persistantes selon lesquelles Kylian Mbappé peut encore filer au Real Madrid avant la fin du mercato vendredi soir. Ce scénario est pourtant inenvisageable pour le Paris Saint-Germain. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le champion de France en titre se montre serein sur ce dossier.

PSG remain calm about the Kylian Mbappe situation. Talks continue over his future with various renewal structures discussed. Club happy enough with his commitment to reinstate him in the first team.



Suggestions Mbappe could be 'announced' at Real today have been dismissed.🇫🇷 pic.twitter.com/wGFb2vXt0u