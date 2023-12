Bruno Guimaraes au PSG, Barcelone menace le Qatar

Son nom revient sans cesse du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant que Newcastle est éliminé de Ligue des champions, Bruno Guimaraes pourrait revenir en Ligue 1. Le Barça a cependant une autre idée.

La défaite des Magpies mercredi soir contre l’AC Milan dans un St James’ Park partagé entre la stupéfaction de l’élimination de toutes les coupes européennes et la fierté d’avoir tout de même été à la hauteur, n’a cependant pas calmé la colère de certains joueurs. A en croire les médias anglais, Bruno Guimaraes n’a pas du tout apprécié le fait de savoir que son équipe en avait fini avec l’Europe cette saison. D’autant que dans le même temps, Newcastle commence à piquer du nez au classement de Premier League après deux grosses défaites consécutives contre Everton et Tottenham. Pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, trop c’est trop et même s’il a prolongé de cinq ans son contrat avec le club anglais, le milieu de terrain brésilien sait qu’il dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros. C’est pour cela qu’un départ lors du prochain mercato ne serait pas une aberration.

Selon Jacque Talbot, journaliste de FootballTransfers, Bruno Guimaraes est ouvertement dans le collimateur du Paris Saint-Germain, ce qui confirme les bruits qui circulent autour des champions de France depuis quelques jours. Il se dit en effet que Luis Campos pense au joueur de Newcastle afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Il est vrai que le milieu brésilien a montré lors de ses deux matchs contre le PSG en Ligue des champions qu’il avait désormais pris une dimension supérieure. Mais dans cette possible quête de Bruno Guimaraes, Nasser Al-Khelaifi pourrait croiser le fer avec un club qu’il a souvent contrarié ces dernières années, le FC Barcelone. Le média anglais révèle que le club catalan rêve lui aussi de s’offrir l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Et poru cela Joan Laporta a une idée.

It's hard to accept what happened today! I think we deserved more. I am very proud of our team and our fans. We have to go on with our heads held high! Nobody said it would be easy! Whatever happens, Newcastle United will never be defeated 🖤🤍 pic.twitter.com/FCVSyCM5E0