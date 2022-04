Mbappé détruit Lorient et vole sur la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

PSG bat Lorient 5-1

Buts pour le PSG : Neymar (12e, 89e), Mbappé (28e et 67e), Messi (73e)

But pour Lorient : Moffi (56e)

Le PSG a déroulé face à Lorient grâce à un Kylian Mbappé tout simplement injouable.

Kylian Mbappé a confirmé qu’il était sur une autre planète actuellement. Dans la foulée de son match avec les Bleus contre l’Afrique du Sud, l’attaquant du PSG a mis à lui tout seul le PSG dans le droit chemin, avec trois passes décisives et deux buts. L’art de faire oublier les problèmes dans un Parc des Princes moins vindicatif que lors du match face à Bordeaux. Non seulement, Mbappé a inscrit deux buts dont il a le secret, mais en plus il a littéralement fait marquer Neymar par deux fois et Messi, en début et en fin de rencontre. Entre temps, le PSG a maitrisé les débats, non sans une boulette défensive avec une incompréhension entre Hakimi et Marquinhos qui a permis à Moffi de réduire le score.

Le public parisien, qui n’a pas pris en grippe les joueurs, mais ne les a pas soutenus pour autant, a toutefois réagi en fin de rencontre quand Sergio Ramos est entré sur le terrain. Pour son grand retour, le défenseur espagnol, totalement absent cette saison, a récolté une bordée de sifflets de la part des sympathisants parisiens. De quoi jeter un gros froid sur la saison, et peut-être l’avenir de l’ancien du Real Madrid. En tout cas, si Lorient a fait un zéro pointé dans la course au maintien, le PSG fait un pas de plus vers son fameux 10e titre, qu’il sera bien difficile de lui ôter si jamais Mbappé confirme sa forme actuelle.