Mbappé a tué le PSG dans le dossier Tchouaméni

Par Corentin Facy

En privilégiant le PSG au Real cet été, Kylian Mbappé a permis à Madrid d’investir massivement sur Aurélien Tchouaméni.

A la recherche d’un milieu de terrain lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain avait fait d’Aurélien Tchouaméni sa priorité absolue. Auteur d’une saison étincelante avec Monaco, le néo-international français confirme son immense talent sous les couleurs de l’Equipe de France avec Didier Deschamps. Longtemps, le PSG a cru en ses chances de rafler la mise dans le dossier Aurélien Tchouaméni, lequel figurait également dans le viseur de Liverpool et du Real Madrid. Après plusieurs semaines de négociations, ce sont les récents vainqueurs de la Ligue des Champions qui ont raflé la mise. En effet, Aurélien Tchouaméni va signer au Real Madrid pour 80 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus et 16 millions de taxes dans les jours à venir puisque sa visite médicale est en cours.

Privé de Mbappé, le Real a pu investir sur Tchouaméni

Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain a en partie été plombé par la prolongation de Kylian Mbappé. Et pour cause, alors que le Real Madrid était prêt à massivement investir pour offrir un salaire galactique au joueur du PSG, ce dernier a finalement pris la décision de rester à Paris. Ce qui a vexé le Real Madrid et qui a permis au club merengue de dépenser énormément d’argent pour attirer Aurélien Tchouaméni selon le journaliste Fabrice Hawkins. « Le dossier Kylian Mbappé a eu des conséquences sur celui d’Aurélien Tchouaméni. Avant sa prolongation au PSG les Madrilènes ne comptaient pas faire le forcing pour Tchouaméni. Après la prolongation de KM, le monégasque est devenu la priorité » a détaillé l’insider mercato sur son compte Twitter. Indirectement, Kylian Mbappé a -malgré lui- contribué à la signature d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, le star parisienne collant la rage à Florentino Perez.

Tchouaméni a hésité, Benzema et Mbappé ont lutté

De son côté, Fabrizio Romano évoque les coulisses du choix d’Aurélien Tchouaméni. Courtisé par le Real Madrid, Liverpool et le PSG, le milieu de terrain de l’AS Monaco a longuement hésité. Malgré un appel téléphonique avec Jürgen Klopp en personne, Aurélien Tchouaméni a écarté la piste de Liverpool en premier et a ensuite hésité entre le Real Madrid et le PSG tandis qu’en Equipe de France, Karim Benzema et Kylian Mbappé vantaient tous les deux les mérites de leur club respectif. Au moment où le joueur a pris la décision de rejoindre la capitale espagnole, le Paris Saint-Germain a très vite renoncé à la signature de Tchouaméni selon le journaliste italien. En effet à ce moment, le champion de France en titre a fait le choix de ne pas surenchérir. L’offre du PSG était pourtant la meilleure pour Monaco car Paris assurait 100 millions d’euros à l’ASM tandis que le Real a conclu la venue de Tchouaméni pour 80 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus. Mais le choix du joueur a fait la différence et c’est donc au Real Madrid que va s’engager l’ancien Bordelais, le club au scapulaire pouvant être l'autre grand gagnant financier de ce transfert puisque l'on évoque 12 millions d'euros pour Bordeaux, une clause ayant été prévue lors de son départ à Monaco.