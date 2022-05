Tchouameni au Real, l'énorme revanche prise sur le PSG

Le PSG rêve de renforcer son entrejeu avec l'un des joueurs les plus prometteurs, le Français Aurélien Tchouaméni. Toutefois, il semble bien que le club parisien arrive trop tard sur un dossier dont le favori est... le Real Madrid.

Kylian Mbappé a posé la première pierre du nouveau PSG à la sauce Luis Campos. Mais, pour reconstruire une équipe compétitive, le club parisien a encore besoin de renforts notamment au milieu de terrain. L'une des cibles parisiennes est le jeune milieu monégasque, Aurélien Tchouaméni, désiré par le nouveau directeur sportif. Mais, ça se bouscule au portillon pour l'international français très prometteur. En Angleterre, en Espagne, nombreux sont les prétendants pour s'attacher les services du joueur formé à Bordeaux. Le PSG espère toutefois renverser la situation et convaincre Aurélien Tchouaméni de poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Mais, la tâche s'annonce ardue, pour ne pas dire impossible sur ce dossier. Malgré son effectif très compétitif, ses arguments financiers et le fait d'être un club français, le PSG n'est pas la priorité du joueur de l'AS Monaco. Pire, le club parisien est même hors du coup pour le prochain mercato selon le journaliste Julien Laurens, correspondant d'ESPN en France. Tchouaméni se dirige à grandes enjambées vers le club rival des Parisiens ces derniers mois.

🎙 @LaurensJulien: "PSG are trying to hijack Tchouameni to Real Madrid but I think it's too late. Real Madrid are too advanced in the deal and Tchouameni wants to play for Real Madrid. I think the deal will go through once they sort out the little details."



(Source: @ESPNFC)