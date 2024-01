Mbappé « ‍va rester au PSG ‍», il l'annonce en direct

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que la presse espagnole affirme toujours que le Real Madrid attend pour le 15 janvier la réponse de Kylian Mbappé, le PSG garde confiance concernant l'avenir parisien de la star française.

C'est ce lundi qu'aurait été fixé l'ultimatum par Florentino Perez à Kylian Mbappé afin que ce dernier lui confirme qu'il a décidé de rejoindre librement le Real Madrid l'été prochain. A 48 heures de l'échéance, rien ne bouge dans le clan Mbappé et on voit mal le numéro 7 du PSG sortir subitement de son mutisme quoi qu'en disent les médias espagnols. Le suspense va donc probablement durer encore quelques jours et probablement même quelques semaines. En attendant la fin de ce feuilleton XXL, Luis Fernandez n'a lui visiblement aucun doute sur ce sujet. En direct pendant le Football Show sur BeinSports, chaîne sportive qatarie qui partage son propriétaire avec le Paris Saint-Germain, la légende du club de la capitale a affiché sa confiance.

Mbappé a tout ce qu'il a demandé au PSG

Pour l'ancien milieu de terrain du PSG et de l'équipe de France, les signaux sont tous favorables pour une prolongation de Kylian Mbappé. « Oui, il va rester au PSG. Son club de cœur, c'est lequel ? Paris ! Il faut rappeler ce moment où il sortait les photos et les images d’un club qui lui tenait à cœur. Quand j’entends les déclarations des uns et des autres, du président du PSG qui prend les devants et s’exprimer sur le sujet, quand je vois Kylian en fait autant après un match au sujet d’un accord qui a été signé, quand je vois que le Paris Saint-Germain veut se donner avec ce nouveau centre technique (…) Aujourd’hui, on a quand même fait venir Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé qui sont des amis, que Kylian souhaitait avoir à ses côtés. Je pense que Kylian Mbappé est programmé pour rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine », a lancé un Luis Fernandez très confiant quant à une fin heureuse dans ce dossier.

Sur le plateau de l'émission sportive présentée par Florian Genton, Luis Fernandez n'était pas le seul à croire que Kylian Mbappé décidera finalement de prolonger d'un ou deux ans son contrat avec le PSG. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Grégory Paisley, estime lui aussi que le timing fait que Mbappé devrait rester en Ligue 1, les départs de Neymar et Lionel Messi ayant notamment été finalisés à sa demande, tandis que Christophe Josse est, lui aussi, convaincu que tout va bien se finir entre le meilleur buteur de l'histoire du PSG et les champions de France.