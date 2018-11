Mbappé a du coeur, et ce jeune marseillais pourra en témoigner

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France, OM.

Kylian Mbappé l'a prouvé cet été en versant ses primes du Mondial à une association caritative, même s'il gagne énormément d'argent, il sait s'en servir à bon escient. Et l'attaquant du PSG et des Bleus n'est pas non plus avare de son temps lorsqu'il s'agit de faire le plaisir de ses nombreux supporters. Kylian Mbappé l'a encore confirmé ce mercredi comme le prouve ce geste fait à destination d'un de ses jeunes fans à Marseille que Mbappé a invité à Paris avec son institutrice, tout cela à ses frais.

Via les réseaux sociaux, l'institutrice marseillaise avait fait passer un message à destination du champion du monde en évoquant le cas d'Amine, un enfant de 10 ans dont la maman est décédée dans l'effondrement récent d'un immeuble de la cité phocéenne. Un drame évidement épouvantable qui n'a pas laissé insensible le footballeur de 19 ans. Chloe Herszkowicz, qui est la maitresse d'école d'Amine, avait donc demandé si quelqu'un pouvait faire savoir à Kylian Mbappé qu'il était l'idole du jeune garçon et qu'un message ou une rencontre pourrait lui faire plaisir dans ces moments terribles.

Et France Bleu Paris l'annonce, l'attaquant de l'équipe de France et du PSG va rencontrer Amine le 12 décembre prochain dans la capitale, Kylian Mbappé prenant à sa charge la totalité du voyage du jeune garçon et de son institutrice. Les mauvais esprits diront que ce n'est rien pour le footballeur, mais il n'empêche que rien ne l'obligeait à le faire. Et le jeune Amine aura droit à sa petite part de bonheur après avoir vécu un tel drame.