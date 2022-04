Mauro Icardi et Wanda Nara, le PSG cocu de l'histoire

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Si le couple Mauro Icardi - Wanda Nara a remis le couvercle depuis quelques mois maintenant, les deux amoureux font encore parler d’eux dans la rubrique people. Et le PSG dans tout ça ?

Cette saison, Mauro Icardi fait plus parler de lui dans les journaux que sur le terrain. Il faut dire que la vie privée de l’attaquant argentin est étalée dans les médias. Chaque semaine ou presque, le couple Mauro Icardi - Wanda Nara fait causer, et pas pour de bonnes raisons, même si la femme du joueur de 29 ans tend bien le bâton pour se faire battre. En effet, alors que les rumeurs autour de China Suarez semblaient s’être calmées ces derniers temps, Wanda a remis une pièce dans la machine jeudi soir.

Icardi a mis un « vu » à China Suarez

aaaa wanda mostrando que icardi le mando screen del chat con la china suarez 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/0jTsSW7yQI — tom¡ (@badgyaItom) April 14, 2022

Dans une story publiée sur Instagram, la femme d’Icardi a effectivement partagé une conversation qu’elle a eu avec son mari sur Whatsapp. Sur cet échange, on comprend qu’Icardi a refusé de re-parler avec cette fameuse China Suarez, qui a tenté de revenir à la charge au cours des derniers jours. « C’est juste des conneries, mais je veux te le dire », écrit alors Icardi avant d’envoyer une capture d’écran sur laquelle on voit que le « bonjour » de la mannequin argentine est resté sans réponse. Une façon de rassurer tout le monde avec transparence, alors que China Suarez serait à l’origine des problèmes conjugaux du couple.

Wanda Nara s'occupe de la vie de son mari, pas de la carrière de Mauro Icardi

Pour rappel, à l’automne dernier, Icardi et Wanda avaient failli se séparer, après que l’attaquant du PSG ait échangé avec cette jeune femme, l’ennemie numéro de Wanda. « Elle ne se soucie de rien, elle a fait du mal à beaucoup de familles. Je suis très féministe, mais c'est une mauvaise fille. Ce n'est pas la première fois. Mauro me montre et me dit tout », a récemment avoué la femme d’Icardi sur la télévision chilienne. Suite à ce dernier épisode, les deux amoureux vont pouvoir retrouver une vie plus tranquille, et Icardi va probablement essayer de gratter du temps de jeu derrière Messi, Neymar ou Mbappé, histoire de retrouver le chemin des filets pour la première fois depuis décembre avant la fin de cette saison. Les dirigeants du Paris Saint-Germain doivent clairement se demander sir le buteur argentin est réellement encore un footballeur ou juste le mari de son agent.