PSG : Icardi transféré pour 50 millions d’euros, tout le monde est d’accord

Parmi les nombreuses déceptions de la saison, les performances insuffisantes de Neymar et Messi ont tendance à faire passer au second plan d’autres échecs, comme celui de Mauro Icardi.

Il y a le rendement décevant d’Angel Di Maria, qui ne sera probablement pas prolongé et va devoir mettre un terme à son aventure parisienne, même s’il ne désespère pas de continuer sa carrière pour encore un an ou deux en Europe. L’un des fiascos offensifs reste tout de même la saison de Mauro Icardi. L’Argentin est très peu utilisé par son compatriote Mauricio Pochettino, et quand c’est le cas, son apport est totalement inexistant. L’ancien capitaine de l’Inter Milan, qui n’a jamais été un joueur qui participe beaucoup au jeu, n’est plus à la finition, et semble avoir perdu toute envie de jouer au football. Pourtant, avec son gros contrat, son statut de joueur loin d’être fini à 29 ans, et son sens du but apparu lors de sa première saison au PSG, le natif de Rosario a des arguments à faire valoir. Mais plus au Paris Saint-Germain. Avec encore deux ans de contrat, Icardi est donc invité à faire ses valises, tant la situation est intenable.

La plus grosse vente du PSG ?

Ancien joueur de Série A, Fernando Tissone a forcément aimé l’Argentin lors de son époque à l’Inter Milan, et il lui souhaite aujourd’hui de quitter Paris. « Il est dans une équipe qui ne lui convient pas. Il est très difficile de le mettre dans le dispositif. Le meilleur choix serait de trouver un autre club, une autre équipe, car c'est un joueur très fort », a souligné sur Calcio Mercato Fernando Tissone, pour qui un transfert est inévitable. Cela tombe bien, Arsenal rêve de réaliser un gros coup cet été pour faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang, qui s’éclate au Barça, et Alexandre Lacazette, qui va avoir du mal à trouver un accord pour prolonger. Et selon HITC, le club londonien va tenter sa chance pour un joueur que le PSG espère vendre pour 50 millions d’euros, soit un peu moins que le montant déboursé pour le faire venir en 2020. Un tarif copieux et qui représenterait la meilleure vente de l’ère QSI, même si la valeur d’Icardi est désormais tombée, selon les estimations, plus proche de 30 à 35 millions d’euros. En tout cas, le PSG est partant pour s'en défaire, et Icardi a bien compris que son avenir était ailleurs.