Mauricio Pochettino et Man United, réunions secrètes à Londres ?

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Ole Gunnar Solskjaer sur un siège éjectable, Manchester United cherche son remplaçant. Mauricio Pochettino, a déjà discuté avec les Red Devils et fait partie des favoris malgré le fait qu’il soit lié au PSG jusqu’en juin 2023.

Mauricio Pochettino ne semble pas être l’entraîneur le plus heureux du monde depuis son arrivée au PSG en janvier 2021. En fin de saison dernière, un potentiel retour de l’Argentin à Tottenham a été évoqué avec insistance. Les Spurs avaient cherché désespérément un nouvel entraîneur, pendant plusieurs semaines avant de se tourner vers Nuno Espirito Santo avant finalement de virer ce dernier et d'embaucher la semaine dernière Antonio Conte. Tottenham et Mauricio Pochettino avaient réfléchi à une nouvelle collaboration, après leur séparation en novembre 2019. Mais l’ancien coach de Southampton a finalement décidé de rester au PSG, peut-être convaincu par le mercato XXL réalisé par Leonardo. Fin juillet, l’option d’un an supplémentaire dans son contrat a été levée. Mauricio Pochettino est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2023. Pourtant, malgré cet obstacle de taille, Manchester United le voudrait toujours pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer.

Pochettino, favori de Manchester United ?

Mauricio Pochettino et Manchester United ont déjà discuté, il n’y a pas tant de temps que cela. Selon les informations de The Independant, des réunions secrètes se sont déjà tenues à Londres il y a plusieurs mois avec des intermédiaires. Les Glazers, propriétaires américains du club, réfléchissaient déjà à limoger leur entraîneur. Cette fois, ils n’ont plus vraiment le choix. Deux semaines après l’humiliation contre Liverpool (0-5), Ole Gunnar Solskjaer a subi un nouveau revers à Old Trafford contre un rival, Manchester City (0-2). Les jours du Norvégien sur le banc du club sont désormais comptés. Et à en croire l'Express, Manchester United va sans aucun doute revenir à la charge pour Mauricio Pochettino. Avec la signature d’Antonio Conte à Tottenham, les entraîneurs de renom se font rares sur le marché. Le géant de Premier League est prêt à négocier avec le PSG pour racheter le contrat de Mauricio Pochettino, dont la cote reste élevée Outre-Manche. Reste à savoir quelle sera la position du club de la capitale si une offre se présente. Si Zinédine Zidane, par exemple, donne son feu vert, tout peut aller très vite.