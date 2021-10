Zidane et le PSG, l'info choc !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le désir de Zinedine Zidane d'entrainer l'équipe de France est bien connu, mais il y a aussi le PSG dans un coin de sa tête.

Murmuré à Manchester United en ce début de semaine, Zinedine Zidane n’est toutefois pas considéré sérieusement comme prétendant à la succession d’Ole-Gunnar Solskjaer si jamais le Norvégien venait à être débarqué. L’entraineur français préfère pour le moment prendre du bon temps en famille depuis son départ du Real Madrid, et il ne se voit pas entrainer en Premier League à ce moment de sa carrière. En plus de cela, « Zizou » n’a pas beaucoup de points faibles, mais sa maitrise de l’anglais demeure problématique aux yeux de Manchester United, qui a besoin d’un manager qui agit directement sur les résultats de son équipe, et si possible avec déjà une bonne expérience en Premier League comme Antonio Conte.

Zidane dit non à Manchester United

Résultat, Zidane est plutôt favorable à suivre la saison 2021-2022 sans vraiment s’y impliquer. Mais Mundo Deportivo n’est pas du tout de cet avis. Le journal espagnol affirme que deux projets peuvent faire sortir le natif de Marseille de son année sabbatique. Il s’agit bien évidemment en premier lieu de la succession de Didier Deschamps en équipe de France. Le sélectionneur national a de grandes chances de laisser sa place après la Coupe du monde au Qatar, histoire de souffler un peu après 10 ans de présence, même si rien n’est officialisé en ce sens. En tout cas, tout le monde fait de Zidane le prochain sélectionneur, et lui-même se projette dans ce rôle à l’avenir. Notamment au niveau des sollicitations, avec des pauses plus longues que le calendrier surchargé des clubs, qui semblent convenir à son mode de vie également.

Mais le média catalan affirme une chose nouvelle, à savoir qu’un autre projet pourrait le sortir de sa torpeur, et ce plus rapidement que prévu. Il s’agirait tout simplement d’entrainer le PSG. Si jamais Mauricio Pochettino devait prendre la porte, les dirigeants qataris aimeraient se tourner vers une légende du football français, et cela peut se comprendre. Zidane possède une aura capable de faire l’unanimité dans le vestiaire, et parvenir peut-être enfin à imposer des choses aux superstars du club parisien. Cela pourrait aussi être un argument non négligeable pour convaincre Kylian Mbappé de rester, histoire de continuer sa progression avec l’une de ses icônes comme entraineur.

Zidane le Marseillais, pas un problème

En tout cas, cette perspective serait à même de séduire Zidane, qui verrait le défi d’amener le PSG au sommet de l’Europe comme un challenge à sa mesure, avec bien évidemment des moyens hors du commun à la clé. Ses origines marseillaises ne seraient pas non plus un problème aux yeux des supporters. L’ancien champion du monde n’a jamais porté le maillot de l’OM, et même si son retour sur le banc de touche au Vélodrome a parfois été évoqué en cas de rachat du club phocéen, pour le moment, il n’y a qu’un seul club en France qui peut se payer ses services, et tout le monde sait bien, en Provence comme en Ile-de-France, qu’il s’agit du PSG.