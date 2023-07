Matt Pokora avocat de Mbappé, il se fait humilier

Dans : PSG.

Le PSG est de nouveau pris dans un feuilleton Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, le club de la capitale semble plus déterminé que jamais pour faire valoir ses intérêts. Dans cette bataille, devenue médiatique, Matt Pokora a fait son choix.

C'était l'information de la soirée de vendredi : Kylian Mbappé ne prendra pas part à la tournée au Japon et en Corée du Sud du PSG. Le champion du monde 2018 a été mis sur la touche, lui qui refuse toujours de prolonger son contrat. Désormais qualifié d'indésirable, Mbappé va rejoindre le loft francilien en attendant d'en savoir plus sur son avenir. Sa mise à l'écart a fait l'effet d'une bombe et le clan du joueur de 24 ans va à présent devoir mettre en place une stratégie bien claire pour la prochaine saison. Car ne pas jouer pendant un an semble utopique, tout comme un transfert en Arabie saoudite avant de filer au Real Madrid. En tout cas, le comportement du PSG à l'égard de Mbappé ne convient pas à tout le monde. Parmi les proches de l'ancien Monégasque, Matt Pokora, supporter acharné de l'OM, avait un message à faire passer.

Mbappé maltraité par le PSG ?

Dans un monde où les joueurs font grève et pleurnichent pour quitter leur club il y a un des meilleurs joueurs de la planète (et meilleur joueur de l’histoire du PSG) qui veut honorer son contrat jusqu’au dernier jour mais on l’écarte comme un pestiféré parce qu’il ne veut pas… — Matt Pokora (@MPokora) July 21, 2023

Sur son compte Twitter, le chanteur n'a en effet pas pris de pincettes pour tacler le club de la capitale : « Dans un monde où les joueurs font grève et pleurnichent pour quitter leur club il y a un des meilleurs joueurs de la planète (et meilleur joueur de l’histoire du PSG) qui veut honorer son contrat jusqu’au dernier jour, mais on l’écarte comme un pestiféré parce qu’il ne veut pas re-signer ? À quoi bon faire des contrats alors ? Il y a un contrat, le gars honore son contrat jusqu’au bout, est toujours dispo, jamais de chichi à revenir en retard de vacances, veut toujours jouer tous les matchs même de coupe etc… Mais le discours, c'est « personne n’est plus grand que le club » ?! Quel est le rapport ?! Il y a un contrat, il l’honore où est la faute ?? Fallait pas forcer et faire des ponts d’or pour qu’il reste si l’institution est si grande que ça ! Et quand Zlatan avait chié sur l’histoire du PSG en disant « avant moi y avait rien » elle était où la sanction pour faire respecter « l’institution » ?! Nada… Après le départ de Cavani par la petite porte, Thiago Silva, Messi maintenant Mbappé ?!!! Donc leur institution ne sait pas faire avec ses propres LÉGENDES. C’est moche ». Avis personnel ou message du clan Mbappé via un proche, tout reste ouvert, mais l'artiste a pris cher en réponse à son plaidoyer.

Se taire quand on n'a rien d'intelligent à dire est une qualité. https://t.co/5zqo2uz4Qm — Jean-Baptiste Guégan (@jbguegan) July 22, 2023

« Dans un monde où un supporter de l’OM donne son avis sur un dossier du PSG, on peut être sûr que l’avis sera totalement orienté en défaveur du club. Comme avec Rabiot par exemple », « Tu nous expliques un peu comment vous avez viré Payet ? juste comme ça, pour voir », « Il a dit « meilleur joueur de l’histoire de leur club « lâche ça stp et retourne chanter ta variété tu maîtrises rien là », « Abstiens-toi de parler quand tu comprends pas le football et comment son industrie fonctionne économique parlant. On lui demande pas de re-signer pour rester, on lui demande de signer pour éviter de partir GRATUITEMENT et donc faire perdre 00M€ au club. Reste dans la musique », c’est par dizaines que les réponses affluent. Mais c’est Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport et journaliste, qui porte le coup fatal à Matt Pokora : « Se taire quand on n'a rien d'intelligent à dire est une qualité. »