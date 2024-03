Mathys Tel prolonge au Bayern, coup dur pour le PSG

Dans : PSG.

Il y a deux jours, le Bayern Munich a officialisé la prolongation du contrat de Mathys Tel jusqu’en juin 2029. Un dossier que suivait avec la plus grande attention… le PSG.

En manque de temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel au Bayern Munich cette saison, Mathys Tel a été rassuré par l’annonce du départ de son entraîneur en juin prochain. L’international espoirs français, auteur de 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 2023-2024, a donc accepté de prolonger jusqu’en juin 2029 au Bayern Munich. L’ancien buteur de Rennes attend avec impatience la nomination d’un nouveau coach afin de prouver sa valeur et enfin s’imposer comme un titulaire. Le Bayern Munich croit en lui, c’est en tout cas le sens de cette prolongation. Ce dossier a été suivi avec la plus grande attention… par le Paris Saint-Germain.

En effet, le journaliste Graeme Bailey nous apprend que le club de la capitale française était très intéressé par l’opportunité de récupérer Mathys Tel lors du mercato estival, dans le cas où le joueur aurait manifesté son envie de quitter le Bayern. Dans un souci de franciser son effectif, le PSG voyait d’un très bon œil le potentiel renfort de Mathys Tel d’autant qu’au poste d’avant-centre, ni Kolo Muani ni Ramos n’ont pour l’instant réussi à s’imposer comme des titulaires dans l’esprit de Luis Enrique. Outre le PSG, d’autres cadors européens étaient sur les rangs : Manchester United, Chelsea et Arsenal sont également venus aux renseignements. Tous ces clubs ont finalement constaté avec une pointe de déception que le Bayern Munich avait trouvé les arguments pour convaincre Mathys Tel de prolonger. Mais nul doute que si la saison prochaine, l’attaquant français ne joue pas davantage en Allemagne, la question de son avenir se posera de nouveau à l’été 2025. Et les clubs intéressés seront de nouveau là pour toquer à la porte de l’actuel dauphin du Bayer Leverkusen.