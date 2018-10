Match truqué ? L'Etoile Rouge débarque à Paris pour faire le ménage

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Si du côté du Paris Saint-Germain on ne veut plus vraiment penser aux accusations sur un possible truquage du match face à l'Etoile Rouge de Belgrade, le PSG n'étant finalement pas concerné directement, le club serbe a lui rapidement l'intention de régler ce dossier. Et c'est dans ce but que Stefan Pantovic, le directeur des opération de l'Etoile Rouge, est arrivé depuis lundi à Paris. Selon L'Equipe, ce dernier, qui était présent lors de la victoire du PSG (6-1) est de retour dans la capitale afin de « recueillir des conseils juridiques en France pour le club serbe, qui veut défendre ses intérêts et sa réputation dans l’affaire qui l’empoisonne depuis vendredi. »

Du côté des autorités sportives et politiques serbes, on pense que toute cette histoire serait un règlement de compte destiné à nuire à l'Etoile Rouge, et le dénonciateur, qui a dévoilé ou inventé cette histoire à l'UEFA aurait même été identifié. Le président de la République Serbe a d'ores et déjà indiqué qu'il allait suivre de près ce dossier, qui évidemment rejaillit négativement sur la Serbie. « Je suis très sceptique sur les accusations. Je pense que c’est faux. Mais nous examinerons toutes les possibilités pour voir si quelqu’un a sali le nom de notre club et de notre pays. S’il est avéré que quelqu’un l’a bien fait, il sera sévèrement puni. La police a reçu l’information de la part d’Interpol comme quoi une procédure était en cours. Ils ont dit qu’ils avaient reçu toutes les informations de la part de la police française. Nous verrons s’ils nous les donnent aussi. Nous ferons notre travail. Nos autorités seront en totale collaboration avec Interpol et la police française », a prévenu Aleksandar Vucic. Pour l'instant, l'enquête se fait dans la plus grande discrétion, même si l'UEFA doit attendre une réponse rapide afin de sanctionner, ou pas, l'Etoile Rouge de Belgrade.