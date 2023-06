Marcus Rashford au PSG, la piste secrète d'Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Marcus Rashford est une piste sérieusement étudiée par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé durant le mercato estival. Paris veut un grand attaquant et ne vas pas abdiquer au mercato.

Le feuilleton Kylian Mbappé est bien loin d’être terminé, le Paris Saint-Germain ayant la ferme intention de vendre l’international tricolore, lequel a annoncé sa volonté de ne pas prolonger au-delà de juin 2024. Pour le PSG, un départ du capitaine de l’Equipe de France pour zéro euro dans un an n’est pas envisageable, mais de son côté, le natif de Paris n’est pas pressé de partir à tout prix cet été alors qu’il touchera une colossale prime de fidélité estimée à 90 millions d’euros s’il est toujours au Paris Saint-Germain au mois de septembre. Si le scénario du départ se confirme, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos doivent rapidement lui trouver un remplaçant de classe mondiale, coûte que coûte.

Rashford au PSG si Mbappé s'en va ?

Principal courtisan de Kylian Mbappé, le Real Madrid a de son côté un accord avec le joueur parisien pour 2024… qui tient aussi pour cet été en cas d’accord. Mais, rien ne dit que Florentino Perez acceptera de payer 200 millions d’euros pour recruter cet été un joueur qu’il aura gratuitement un an plus tard. Quoi qu’il en soit, le PSG se prépare à tous les scénarios et selon les informations de La Chaîne L’Equipe, un joueur est ciblé par le club parisien afin de compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé. Ce joueur viendra de Premier League, et pas de Tottenham à en croire des dernières rumeurs en date, même si lui aussi a encore un an de contrat avec son club.

Il s’agit de Marcus Rashford, qui sort d’une saison pleine à Manchester United et qui coche toutes les cases pour remplacer le numéro 7 du PSG aux yeux de la direction. Luis Enrique, qui finalise encore son staff, a validé cette piste au même titre que celle menant à Harry Kane. La piste de l’attaquant de Tottenham est en revanche indépendante du départ ou non de Kylian Mbappé, le PSG ayant la ferme volonté de recruter un avant-centre pour la saison prochaine. Kane est la priorité à ce poste, mais pour l’heure, la tendance est plutôt à un départ vers le Bayern Munich pour le capitaine des Spurs. Pour le Paris Saint-Germain, les dossiers made in Premier League seront difficiles à concrétise, cependant Marcus Rashford a un avantage en or. C'est en effet un des chouchous de Nasser Al-Khelaifi, le président parisien appréciant le rôle social de l'attaquant anglais ayant été énorme notamment en faveur des jeunes défavorisés.